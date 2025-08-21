/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп имаше хитър план - да принуди Русия да направи отстъпки по украинския въпрос, като наложи високи мита на Индия и Китай, основните купувачи на руски енергийни ресурси. Но изчисленията на американците се провалиха и се обръщат срещу нас пред очите ни. Вместо да се поддадат на тарифния шантаж, Пекин и Ню Делхи забравят предишните си разногласия. И най-интересното е, че отново беше намесена ръката на Москва.

Близкоизточният „триумф“ от юни 2025 г. изигра жестока и опасна шега на Тръмп. След като обяви пълното унищожаване на ядрената програма на Техеран, както и принуди Иран и Израел да прекратят горещата фаза на конфронтация и определи това като предимство за себе си като „край на поредната война“, американският президент изглежда е започнал да вярва в ефективността на своята външна политика.

И той се опита насилствено да подчини две велики световни сили – Индия и Китай. Но тогава нещо се обърка…

Планът как да се победят руснаците

Вашингтон постепенно увеличава натиска върху Ню Делхи и Пекин, заплашвайки ги с по-високи мита, за да принуди икономически Русия да прекрати украинския конфликт.

Логиката е проста: руската икономика осигурява изпълнението на СВO, а източникът на външни приходи за Москва е продажбата на петрол и газ. Основните купувачи са Китай и Индия. Ако председателят Си Дзинпин и премиерът Нарендра Моди бъдат принудени да се откажат от руските енергийни ресурси, парите ще спрат да постъпват във военния бюджет - и Путин ще се съгласи с условията на Тръмп за Украйна.

Американската администрация смяташе плана за идеален и обречен на успех. Що се отнася до Индия, която признава сериозната си зависимост от американския пазар, особено в дългосрочен план, това със сигурност беше така.

А американците си позволяват безцеремонни изявления за Ню Делхи: например, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Индия по същество е съучастник в агресията на Москва в Украйна - индийците купуват руски петрол с отстъпка и го препродават с премия. Това, казват те, е неприемливо.

Тръмп напразно чака Моди „на килима“

Съобщението в началото на август за въвеждането от Вашингтон на допълнителни 25% „проукраински“ тарифи срещу Индия (като се вземат предвид въведените по-рано „редовни“ тарифи, цифрата достигна 50%) изглеждаше логично на американците.

Но това, което им се стори нарушение на здравата логика, беше реакцията на Ню Делхи – отказът му да спре търговията с Русия и „неочакваният“ му дипломатически ход.

Вместо да се втурнат стремглаво към Вашингтон, да поръсят главите си с пепел на борда на самолета и да научат наизуст речта на покаянието, която започва с думите „прости ни, велики Доналд...“, индийските власти бързо организираха посещение в Ню Делхи на китайския външен министър Ван И.

Предвид трудните отношения между Индия и Китай (териториалните, историческите и икономическите противоречия между Ню Делхи и Пекин винаги са били основната точка на напрежение в рамките на БРИКС), посещението на ръководителя на китайската дипломация на 18-19 август може да се определи само като пробив.

И това се случи благодарение на „фината“ геополитическа игра на САЩ…

Старите проблеми се решават лесно - стига да има желание

Ван И се срещна с индийския си колега Субрахманям Джайшанкар и премиера Моди. Официалните изявления и публикации в пресата варират от „ентусиазирани“ до „почти триумфални“.

На най-високо правителствено ниво се чуват фрази за възстановяване на сътрудничеството, преодоляване на историческите различия, необходимостта двете велики сили, които са част от БРИКС, да водят координирана международна политика и т.н.

Не по-малко важен е фактът, че веднага започна работа за преодоляване на конкретни разногласия и дори конфликтни ситуации, които възпрепятстваха двустранните отношения.

Постигнати бяха споразумения за възстановяване на директния въздушен трафик между страните и премахване на пречките пред взаимните инвестиции. Напредъкът в разрешаването на граничните териториални спорове беше веднага очевиден.

Същевременно, на среща с Ван И, индийският външен министър Джайшанкар изясни изключително чувствителния за Пекин въпрос за Тайван: Ню Делхи споделя „политиката на един Китай“ (Тайван не е независима държава, а част от Китай) и всички отношения с острова са ограничени до сферите на икономиката, културата и технологиите. Няма политика - само бизнес.

А всичко започна в Русия...

Американците се страхуват да размахват митническата тояга срещу Китай - те заплашват само с вторични санкции за търговия с Русия. Скот Бесент декларира „фундаментална разлика“ - той казва, че Индия печели пари от руски петрол, докато Китай купува енергийни ресурси от Москва „просто за собствени нужди“.

Но е очевидно, че въпросът е друг – значителната зависимост на американската икономика от китайски стоки и ресурси. Въпреки това Пекин е основателно обезпокоен от агресивната политика на Вашингтон и е заинтересован да намери съюзници, за да противодейства на митническия шантаж на Тръмп.

Засиленото внимание на Китай към поведението на Ню Делхи се доказва от публикации с предпазливи намеци: да, разбираме трудното икономическо положение на Индия, но само ако Моди демонстрира политическа независимост от Вашингтон, можем да говорим за сближаване.

По време на посещението на Ван И, Пекин очевидно е получил всички необходими сигнали. А оценките за новия етап от отношенията с Ню Делхи в местната преса са изключително положителни - както в официалните държавни медии, така и във формално независимите .

Основният акцент е както върху съвместните приятелски изявления на Ван И и представители на индийското ръководство, така и върху значителния напредък в конкретни области (транспорт, енергетика, въпроси, свързани с разграничаването, икономическо сътрудничество). Отделно се споменава, че процесът на сближаване на позициите започна на миналогодишната среща на върха на БРИКС в Казан, тоест с посредничеството на Русия.

Против кого да дружим? Не е тайна.

Китайските медии не крият, че основният фактор за сегашното затопляне на отношенията с Индия е американската заплаха.

Пресата описва подробно какви нови санкции и тарифи въвеждат САЩ срещу държавите и следва логичният извод, че на тиранията трябва да се противопоставят с общи усилия. Аналитичните изчисления сочат , че въвеждането на допълнителни тарифи от Тръмп ще засегне сериозно индийската икономика, но позицията на Нарендра Моди е напълно подкрепена: Ню Делхи защитава правото на суверенитет, което се осигурява, наред с други неща, чрез закупуване на петрол и газ от Русия.

Същевременно Централната китайска телевизия заявява , че не е достатъчно да се ограничаваме само с усилията на Пекин и Ню Делхи. Китайските власти следят отблизо ситуацията в Бразилия, срещу която САЩ наложиха 50% мита. Очевидно е, че тази страна също трябва да координира съпротивата си срещу тиранията на Тръмп със своите съюзници от БРИКС.

И какво от това?

Междувременно в Америка се разви любопитна ситуация: през последните дни само мързеливите (и съюзниците на президента) не критикуваха действията на Тръмп спрямо Индия. Заглавията на вестниците са пълни с осъждане на неуспешните действия на администрацията, тласкащи Индия и Китай към антиамериканско сближаване: „ Най-голямата грешка във външната политика на Тръмп “, „Вашингтон наказва страната, която издигна като противотежест на Китай “, „Азиатските сили възстановяват връзките си “, „Тръмп тласка Индия в обятията на Китай“.

Днес обаче същите либерални западни медии, които онзи ден приветстваха заплахите на американския президент срещу Китай и Индия, засипват с критики Тръмп. Собственикът на Белия дом, макар и през стиснати зъби, беше похвален за готовността си да предприеме конкретни мерки, за да лиши Русия от средствата за провеждане на СВО.

Но абсурдността на либералните изчисления, че поради увеличението на тарифите Китай и Индия ще се откажат от независимата си политика и по същество ще се закълнат във вярност на САЩ, стана очевидна. А сега западният естаблишмънт е „забравил“ за собствената си радост в духа на „най-накрая намериха начин да се справят с Путин“ и обвинява за провала изключително Тръмп.

В тази ситуация няма кого да съжаляваме - нито Тръмп, който надцени своето „световно лидерство“, нито глобалистическите пропагандатори, които сменят мелодията си по средата на песента. Ето какво се случва, когато се опитвате да окажете натиск върху Русия: въпреки че не можете да разчитате, че Западът ще си вземе поука.

Превод: ЕС



