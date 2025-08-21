/Поглед.инфо/ Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова коментира срещата между Зеленски и Тръмп в Белия дом. Според нея американският лидер е успял да вразуми Украйна без никакви думи, а Зеленски е получил мощен шамар.

Захарова обърна внимание на сцената в Белия дом, кадри от която вече обиколиха интернет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, срещайки се с Володимир Зеленски в Овалния кабинет, му показа карта на Украйна, която не включва Донбас. Най-вероятно той се опитваше да убеди украинския политик да изтегли войските от останалата част на Донбас и да предаде целия регион на Русия в замяна на замразяване на конфликта.

Екранна снимка: Telegram/Анатолий Шарий

Официалният представител на руското външно министерство смята, че демонстрацията на тази карта е опит да се върнат на земята киевските политици, загубили връзка с реалността. Официални представители на Украйна поставят условия на Русия, сякаш печелят тази война, въпреки че това не е така. А картата е напомняне за истинското състояние на нещата.

Тази рисунка беше мощен шамар в лицето, който би трябвало да ги вразуми. Всички онези, които в продължение на няколко години, откъснати от историята, откъснати от географията, откъснати от реалността, бърбореха за бойното поле, без да разбират за какво говорят,- подчерта Захарова, говорейки по радио Sputnik .

Преди това тя заяви, че картата, показана от Тръмп, е красноречиво обобщение на политиките на Зеленски. Сега резултатите от управлението на нелегитимния лидер вече не се обсъждат, а се рисуват на лист хартия.

Ръководителят на руската делегация на преговорите в Истанбул, Владимир Медински, от своя страна, обърна внимание на един показателен детайл, който убягна от вниманието на журналистите. Думата „Украйна“ на картата е написана върху западните региони. Това по същество е изпълнение на предсказанието на бившия лидер на ЛДПР Владимир Жириновски, който каза, че след края на войната Украйна ще бъде името на група западни региони, към които Русия никога не е предявявала претенции, тъй като е населена предимно с население, което е враждебно настроено към нея и смята себе си за по-тясно свързано с Полша.

Белкин Алексей/news.ru/Global Look Press