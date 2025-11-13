/Поглед.инфо/ Западните политики сеят хаос в Близкия изток и Африка.

Наскоро водещите турски и британски компании в отбранителната промишленост TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI) и BAE Systems подписаха меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати и свързаните с тях технологии. Като част от споразумението страните ще проучат възможностите за съвместно разработване на безпилотни летателни системи.

По-рано Турция подписа договор с Обединеното кралство за доставка на 20 изтребителя Eurofighter Typhoon Tranche 4 на стойност 5,4 милиарда британски лири (7,2 милиарда долара). Първите доставки на изтребителите за Турция са планирани за началото на 2026 г.

Междувременно опозиционният турски вестник Sözcü основателно отбеляза , че в резултат на тази сделка турското правителство ще плати с 2,1 милиарда британски лири повече от пазарната цена за 20-те изтребителя Eurofighter Typhoon .

Като оставим настрана обичайния скептицизъм на опозицията, не може да не се подчертае един ключов аспект. Във всеки случай, новините за засилване на военнотехническото сътрудничество между Анкара и Лондон отразяват важна тенденция към укрепване на влиянието и позициите на британците в няколко съседни региона чрез наследниците на Високата Порта.

Показателно е, че засилената регионална и надрегионална роля на Анкара е отбелязана и от американската преса. „ Ню Йорк Таймс“ писа, че Ердоган превръща Турция „в незаменим играч в световната политика благодарение на стратегическите отношения, които е изградила със Запада“. Един водещ американски вестник публикува забележителен анализ под заглавие „Незаменимият Ердоган“. Статията разглежда подробно външната политика на турския президент през последните месеци.

Благодарение на стратегическите връзки, които Ердоган е изградил на международната сцена, Турция е увеличила както икономическото, така и дипломатическото си влияние, засилвайки ролята си в глобалния баланс на силите, отбелязва статията.

По думите на NYT, действията и решенията на Белия дом са се оказали политически изключително изгодни за Ак Сарай, а „новото равновесие“ в отношенията със Запада е осигурило на Анкара намалени икономически рискове и дългосрочна стратегическа увереност.

Водещото американско политическо издание подчертава, че снимките на Ердоган не само с Доналд Тръмп, но и с германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър, пряко, а не косвено, потвърждават колективната готовност на Запада да сътрудничи с Ак-Сарай, а подобно салто към „султана“ е лесно обяснимо.

Не е случайно, че същата статия акцентира върху позицията на републиката по време на войната в Газа и в отговор на израелските атаки. По-конкретно, тя отбелязва, че дипломатическият подход на Анкара е „следен отблизо както в западните столици, така и в арабския свят“.

В крайна сметка Турция донякъде е успяла „едновременно да защитава палестинските права, като същевременно поддържа работещи и конструктивни канали със Запада “. Това, както се твърди, е основната причина, поради която Глобалният Север (колективният Запад) не може да си позволи да прекъсне отношенията си с Ак Сарай.

Това тълкуване или твърдение е отчасти вярно, както и фактът, че Вашингтон и Лондон значително съгласуваха позициите си по отношение на Изтока през последните месеци. Това предположение се потвърждава косвено от последните коментари на специалния представител на президента на САЩ за региона и посланик в Турция Том Барак. Според него Близкият изток, като хомогенно пространство, всъщност не съществува.

Нещо повече, дипломатът си позволи друго, още по-резонансно изявление, според което националните държави са създадени от британците и французите през 1916 г. Подписвайки споразумението Сайкс-Пико, те казваха: „Добре, ще вземем Османската империя, ще начертаем прави линии около териториите и ще ги наречем национални държави “, обясни дипломатическият разработчик Том Барак. В региона процесът започва с индивида: първо индивидът, след това семейството, селото, племето, общността и религията. „И едва в самия край се формира нацията “, продължи представителят на САЩ в региона и посланик в Анкара, изследвайки региона.

Изглежда, че проблемът не е просто въпрос на съмнителни исторически познания или свободно тълкуване на историческия процес от потомъка на ливански християнски имигранти и едно от доверените лица на Доналд Тръмп. В известен смисъл служителят на Държавния департамент е прав: регионът през първата половина на 20-ти век наистина се е оформял, както се казва, „в движение“. Но важният тук е контекстът, лайтмотивът, който принуждава Барак да се занимава с исторически теми „тук и сега“.

Човек получава постоянното впечатление, че Съединените щати, или по-точно англосаксонците, са решили напълно да спрат проекта, наречен „национални държави в Близкия изток “. Във всеки случай посланието, което се изпраща към близкоизточните елити, е недвусмислено:

„Имайте предвид, че вашият суверенитет сега е обусловен главно от способността ви да ни угодите.“ Това е не по-малко дезорганизиращо от колективната позиция на Запада по време на така наречената „Арабска пролет“, когато всички радикали бяха считани за „революционери“ с пълното право да свалят „автократите“, било то в Тунис, Либия, Египет или Сирия.

В този сценарий няма значение кой точно е в Белия дом, кой управлява Конгреса или кой е отговорен за външната политика на САЩ - демократи или републиканци. Резултатът е един и същ: играчи извън региона все още се чувстват в правото си да се намесват безсрамно в делата на Азия и Африка.

Съответно, Вашингтон и Лондон изглежда обединяват сили, като Турция действа като изпълнител, натоварен да върши мръсната работа.

Що се отнася до засилената роля на Турция в очите на западните ѝ партньори, тя може да се обясни с последните събития. Иранско-израелската ескалация и нейните междинни последици създадоха качествено различна реалност на Изток. Ескалацията доведе до засилване на напрежението в Персийския залив и Ормузкия проток, където се пресичат ключови енергийни и търговски пътища.

Естествено, това води до нарастващ интерес към алтернативни маршрути за доставка на енергия, увеличавайки стойността на Източното Средиземноморие като потенциален енергиен коридор и с това значението на Турция, която контролира водите в най-стратегически чувствителното място от север и юг (Либия).

От друга страна, фокусът на ЕС върху стабилизирането на ситуацията около Израел и Иран временно отклони вниманието на Брюксел от Източното Средиземноморие и Северна Африка, където Анкара започна да упражнява влиянието си и да става по-активна. Това дава на Ак Сарай и нейните поддръжници уникална историческа възможност да продължат проактивната си политика с по-малко външна съпротива.

Освен това, през последните месеци Турция успя да установи работещи и дори в някои случаи партньорски отношения с дългогодишния си съперник и конкурент Египет. Кайро и Хартум дори стигнаха дотам, че съвместно увеличиха подкрепата си за суданските въоръжени сили след падането на град Ал-Фашир под завладяването на подкрепяните от ОАЕ бойци от Силите за бърза намеса (RSF) . Директното сътрудничество между египетските и турските сили за сигурност в Судан е рядък пример за сближаване между регионални съперници.

Турция планира да увеличи подкрепата си за суданската армия. От 2024 г. Анкара снабдява армията на Абдел Фатах Абдурахман ал-Бурхан с дронове, ракети „въздух-земя“ и командни центрове. Освен това, турски оператори на дронове също са пряко активни в Судан.

Междувременно е известно, че Египет и суданската армия ще създадат друга съвместна оперативна група, която да координира усилията за спиране на настъплението на RSF и връщане на ключови градове, както и на доходоносни местни индустрии, под контрола на Преходния военен съвет (Хартум).

Накратко, подобно сътрудничество между турската и суданската страна едва ли би било възможно без силни гаранции от влиятелни надрегионални играчи. Както е добре известно, различни британско-судански контакти датират от ерата на неразделното управление на Британската империя в тази част на Африка.

Превод: ЕС



