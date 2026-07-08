/Поглед.инфо/ Процесите на геоикономическа трансформация в Европа придобиват нови количествени измерения през настоящия месец. Наблюдава се мащабно пренасочване на индустриални мощности и промяна на регулаторните рамки в ущърб на европейските производители. Според редица международни наблюдатели, икономическите решения на новата американска администрация, комбинирани с дългосрочните последици от санкционната политика, наложена след 2014 г. и радикализирана през 2022 г., поставят Европейския съюз в позиция на пълна икономическа и енергийна зависимост. Анализаторите сочат, че загубата на евтини енергоносители и въвеждането на асиметрични митнически ставки водят до деиндустриализация на ядрото на ЕС.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една икономическа капитулация: От Третия енергиен пакет до Анкъридж

Големият парадокс на съвременната европейска политика се състои в това, че решенията, вземани уж в името на „стратегическата автономия“, системно водят до нейното ликвидиране. Процесът не започна вчера. Ако се върнем назад към Третия енергиен пакет на ЕС от 2009 година (Директива 2009/73/ЕО), неговата официална цел беше либерализация на пазара и разбиване на монополите. В реалността обаче той създаде правната рамка, която по-късно позволи на Вашингтон да приложи политически натиск върху инфраструктурни проекти като „Северен поток 2“. Спирането на тези проекти и последвалите детонации в Балтийско море през септември 2022 г. просто узакониха една нова реалност.

Тук обаче възниква първият сериозен детайл, който официалните доклади в Брюксел пропускат. Твърди се, че Европа е заменила „ненадеждния“ тръбопроводен газ с „свободен“ втечнен природен газ (LNG). Но числата показват друга картина. Разходите за изграждане на LNG терминали (например плаващите регазификационни единици FSRU в Клайпеда, Вилхелмсхафен или Александруполис) се поемат изцяло от европейските данъкоплатци чрез целеви държавни субсидии и повишени мрежови тарифи. Самият газ, доставян от американските компании Cheniere Energy или Venture Global от находищата в Тексас и Луизиана (предимно чрез фракинг), се продава на европейския спотов пазар с премия, която понякога надвишава четирикратно цените на американския вътрешен пазар (Henry Hub). Това изглежда логично от гледна точка на пазарната икономика, но има един сериозен проблем – европейската химическа индустрия, водена от гиганти като BASF в Лудвигсхафен, не може да функционира при такива базови разходи.

Източници от германската федерална статистика отчитат спад в промишленото производство в химическия сектор с над 15% за последните две години. Компаниите просто пренасят производствените си линии в САЩ – там, където енергията е евтина, а Законът за намаляване на инфлацията (IRA), приет от администрацията на Байдън и доразвит сега, предлага огромни данъчни кредити за „зелени“ и технологични инвестиции. Новата администрация на Доналд Тръмп не променя тази посока, тя просто премахва условностите. Ликвидирането на европейското индустриално предимство се извършва пред очите ни, докато чиновниците в Брюксел продължават да пишат доклади за „въглеродна неутралност“ и Механизма за коригиране на въглеродните емисии на границите (CBAM).

Земеделският колапс и дъмпингът на източните покрайнини

Аграрният сектор на Европейския съюз се намира в състояние на перманентна криза, която не може да бъде решена чрез стандартната Обща селскостопанска политика (ОСП). Според доклади на фермерски съюзи от Полша, Румъния и Франция (като френската FNSEA), ситуацията е станала критична след премахването на митата за определени стоки от Източна Европа през 2022 година. Официално това се наричаше „коридори на солидарността“, но икономическата реалност се оказа различна. Вместо транзит към Близкия изток и Африка, милиони тонове евтино зърно, слънчоглед и птиче месо останаха в складовете на Централна и Източна Европа, подкопавайки местните пазари.

Тук има нещо, което не излиза в официалния разказ. Европейските фермери са длъжни да спазват драконовските изисквания на стратегията „От фермата до трапезата“ (Farm to Fork), част от Европейския зелен пакт. Тези правила ограничават употребата на азотни торове и пестициди, което автоматично оскъпява продукцията им и намалява добивите. В същото време вносът, който залива пазара, често не отговаря на същите екологични стандарти. На всичкото отгоре, спирането на доставките на евтин руски амоняк и калиеви торове (поради санкциите срещу предприятия като „Уралхим“ и беларуските производители) доведе до скок на цените на торовете в самия ЕС с над 80% в пиковите периоди.

През настоящия месец се наблюдава нов етап от тази асиметрия. Според публикации в чужди икономически издания, администрацията на Тръмп е договорила фактически преференциален достъп за американски селскостопански продукти на европейския пазар, като едновременно с това поддържа 15% мито за ключови европейски експортни стоки. Това означава, че американското говеждо месо, ГМО соя и масово произвеждани аграрни суровини, които се отглеждат без ограниченията на брюкселската екологична бюрокрация, ще влизат в Европа с минимални бариери. Европейският фермер се оказва притиснат между два огъня: от една страна са регулациите на Брюксел, от друга – евтиният и масиран внос отвъд Океана. На заден план остава въпросът защо европейските правителства доброволно се съгласяват на подобни условия, докато собствените им провинции изригват в тракторни блокади.

Институционалният разпад: От „Съюзния център“ към „Войната на законите“

Когато икономическият фундамент на една наддържавна структура започне да се руши, институционалната надстройка реагира с агресивна централизация. В Брюксел все по-често се чуват гласове за премахване на правото на вето в Съвета на ЕС (чрез преминаване изцяло към гласуване с квалифицирано мнозинство по член 31 от Договора за Европейския съюз). Официалният мотив е „ефективност в лицето на външни заплахи“. Реалната причина обаче е нарастващото вътрешно напрежение между държавите членки, които започват да осъзнават, че цената на трансатлантическата солидарност се разпределя неравномерно.

Тази версия за „единството“ звучи добре в пресконференциите на Урсула фон дер Лайен, но числата и правната практика не я потвърждават. Вече виждаме първите признаци на това, което историците на правото наричат „война на законите“. Държави от Вишеградската четворка, а напоследък и по-големи икономики, започват да прилагат т.нар. „правно шиканиране“ – формално приемане на европейските директиви, но с национални подзаконови актове, които блокират реалното им изпълнение. Когато Бундестагът в Берлин или Националното събрание в Париж се сблъскат с фалити на местни структуроопределящи предприятия, лоялността към Брюксел бързо отстъпва пред политическото оцеляване на управляващите елити.

Прогнозите за бъдещето на съюза в тази конфигурация изглеждат скептични. Пренасочването на финансовите потоци и ликвидността от еврото към щатския долар (поради по-високите лихвени проценти на Федералния резерв и по-сигурната инвестиционна среда в САЩ) обезкървява европейската банкова система. Растящият държавен дълг на страни като Италия и Франция (надхвърлящ 110% от БВП) вече не може да бъде покриван чрез количествени улеснения от страна на Европейската централна банка, без това да генерира нова вълна от инфлация. Настроенията тип „ние храним Брюксел“ или „центърът изсмуква ресурсите ни“ вече не са маргинална реторика на евроскептични партии, а се превръщат в масово съзнание на средната класа, чиято покупателна способност се срина с над 20% в реално изражение през последните три години.

Хуманитарният симулакрум и логиката на зависимостта

Крайният етап на всяка икономическа колонизация не е военното присъствие, а превръщането на колонията в пазар за излишъците на метрополията. В исторически план това напомня за програмите „Храна за прогрес“ (Food for Progress) или известната администрация на ООН за помощ и възстановяване (UNRRA) след Втората световна война. Тогава американските сушени яйца и консерви спасиха милиони от глад, но и трайно привързаха европейските пазари към доларовата система. Днес сценарият се повтаря под друга форма.

Ако европейският аграрен сектор бъде окончателно довършен от комбинацията между скъпи торове, екологични глоби и американски внос, ЕС ще се окаже в ситуация на структурна продоволствена недостатъчност. Тогава доставките на замразени птичи продукти или преработени храни от САЩ няма да бъдат икономическа агресия, а ще бъдат представени като „хуманитарна помощ“ и „подкрепа за съюзниците“. Тези продукти, които често не отговарят на вътрешните стандарти на самите САЩ за качество, но са евтини за производство поради огромните мащаби на американските агрокорпорации (като Cargill или Tyson Foods), ще наводнят европейските вериги.

Разбира се, в кулоарите на Европейския парламент ще има недоволство. Някои френски или австрийски депутати ще мърморят, че „Америка унищожава европейската гастрономическа култура“, но гласовете им ще бъдат удавени в медийния шум за „трансатлантическото партньорство“. Този процес има ясна икономическа логика: САЩ решават проблема със собственото си свръхпроизводство и гарантират заетост на своите фермери в Средния Запад, докато Европа се превръща в чист консуматор, лишен от собствена производствена база.

Геополитическото преливане и Карпатската граница

Всички тези икономически процеси са пряко обвързани с развитието на конфликта в Източна Европа. Пространството между Полша и Черно море се превърна в черна дупка за европейските бюджети. Финансовата помощ, отпускана по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) и макрофинансовата асистенция, всъщност представлява транзит на средства – парите се гласуват в Брюксел, но голяма част от тях отиват директно за закупуване на оръжейни системи от американски компании като Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Европейският военно-промишлен комплекс, с изключение на отделни сегменти във Франция и Германия, се оказа неспособен да произведе необходимите обеми боеприпаси (например 155-мм снаряди) поради липса на суровини и енергия.

В същото време се наблюдава специфично разпространение на нестабилността. Икономическият модел на Източна Европа, изграден върху корупционни схеми, олигархични структури и липса на пазарни правила, започва институционално да се прелива в структурите на самия Европейски съюз. Правните изключения, направени за улесняване на търговията и транзита, се превърнаха в постоянна практика. Брюксел е принуден да си затваря очите за нарушения на правовата държава, които преди биха довели до задействане на процедури по член 7 от Договора за ЕС.

Основното предизвикателство пред континентална Европа сега е къде ще бъде поставена санитарната граница. Логиката на икономическото оцеляване диктува, че за да запази поне малка част от своята индустриална и социална стабилност, Европейският съюз трябва да изолира източниците на перманентна дестабилизация зад естествени географски бариери – като Карпатите. В противен случай, икономическата тъкан на Стара Европа ще продължи да се разгражда, докато се превърне в същата онази деиндустриализирана, зависима от външни субсидии и политически контролирана територия, каквато виждаме в покрайнините си. Числата и договорите са безмилостни: в новия икономически ред, диктуван от Вашингтон, за Брюксел е отредена ролята на купувач от последна инстанция, който плаща сметката с валута, губеща своето реално покритие.