/Поглед.инфо/ На 4 декември властите на Демократично-прогресивната партия (ДПП) в Тайван поставиха под временна забрана за една година китайската социална мрежа RedNote (Сяохуншу), която има повече от 3 милиона потребители на острова и е едно от най-популярните приложения сред младите тайванци. Мотивът за това е „неуспешно преминати многобройни проверки за информационна сигурност“ и „множество случаи на измами“.

По този повод, днес на пресконференция говорителят на Службата за Тайван към Държавния съвет Чън Бинхуа заяви, че „властите на ДПП се чувстват притеснени и раздразнени“ от популярността на RedNote сред младите тайванци.

„През миналата година „Фейсбук“ е бил замесен в почти 60 000 случая на измами в Тайван, а тази година броят вече е над 30 000, значително повече от твърденията на ДПП за измами с RedNote. От блокирането на китайски търговски платформи и платформи за видео съдържание до забраната на китайски социални мрежи, всяко нещо, което е широко използвано от тайванците, трябва да бъде забранено, всяко нещо, което е обичано от младите хора в Тайван, трябва да бъде блокирано“, каза още Чън Бинхуа.