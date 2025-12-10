/Поглед.инфо/ На 9 декември в Пекин китайският премиер Ли Цян и представители на международни икономически организации проведоха среща „1+10“. Сред участниците бяха президентът на Новата банка за развитие Дилма Русеф и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

По време на срещата Ли Цян подчерта, че предложената от председателя Си Цзинпин инициатива за глобално управление предоставя китайската визия и решения за справяне с промените в света и разрешаване на належащите проблеми. Реформирането и усъвършенстването на глобалното икономическо управление, както и откритото сътрудничество, са ключови стъпки и важни пътища за реализиране на инициативата, посочи той.

Премиерът акцентира, че Китай винаги е бил последователен привърженик и двигател на откритото сътрудничество. И в бъдеще вратите на страната ще продължат да се отварят все повече, като тя приветства всички чуждестранни компании да навлязат на нейния пазар. Китай е готов да работи с всички страни за изграждане на международна икономическа и търговска структура, основана на взаимна изгода и печалба, като се насърчава задълбочаването на икономическата глобализация и укрепването на многостранните механизми за управление, повишавайки тяхната авторитетност и ефективност, каза още Ли Цян.

Останалите участници в срещата изразиха мнение, че планът на Китай за социално-икономическо развитие през 15-ата петилетка ще внесе увереност и нови импулси в глобалното развитие. Те подчертаха, че Китай твърдо подкрепя мултилатерализма и е установил пример за света в това отношение.