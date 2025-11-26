/Поглед.инфо/ На 26 ноември Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет коментира инсталирането на ракети от страна на Япония на 110 километра от остров Тайван.

Говорителят Пън Цин‘ън заяви, че японската страна инсталира нападателни оръжия в зона до Тайван, което предизвиква военна конфронтация и е крайно опасно. Потсдамската декларация ясно е определила, че на Япония „се забранява да се превъоръжава“, а Конституцията на Япония е установила принципа на неизбежна отбрана. Това, което обаче тревожи света е, че десните сили в Япония се стремят да се освободят от ограниченията на Конституцията, навлизайки все по-далеч по пътя на милитаризма и безразсъдния експанзионизъм, като по този начин водят Япония и региона към бедствие.

Пън Цин‘ън подчерта, че Китай няма да позволи възстановяването на японския милитаризъм и намесата на външни сили в тайванския район. Китайците са решени и способни да защитят държавния суверенитет, териториалната цялост и могат да унищожат всякакви намерения за външна намеса.