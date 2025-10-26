/Поглед.инфо/ Константин Бондаренко в предаване с д-р Саймън Ципис коментира динамиката на отношенията между Доналд Тръмп и Владимир Путин от Аляска до Будапеща и сложното положение на Тръмп в републиканската партия.

/ВИДЕО/

Втората част на интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vvRqMCpQCMw&pp=0gcJCQYKAYcqIYzv

Д-р Константин Бондаренко: Кариера. След завършване на университета преподава в Лвовския политехнически институт и се занимава с научна работа. Участва в различни журналистически и обществено-политически проекти. Ръководи отдела за политика на култовия вестник „Поступ“. Участва в създаването на Лвовския център за политически изследвания „Нова Хвиля“.

От октомври 2002 г. е директор на центъра за изследване на публичните процеси „Експерт“.

От 2002 до 2003 г. - втори и водещ на предаването по Hromadske Radio.

През август 2004 г. той оглавява Киевския институт за национална стратегия. След това оглавява Киевския институт за управленски проблеми „Горшенин“. Отстъпва този пост на политолога Владимир Фесенко и сам навлиза в политиката.

През годините, като консултант-анализатор, той участва в различни политически проекти (Народнодемократическа партия, Народен блок на Литвин , Реформи и ред , партии ПОРА и др.).

През 2002 г. Бондаренко е съветник на блока на Виктор Юшченко „Нашата Украйна“ . По време на президентските избори през 2004 г. той, по собствено признание, е сътрудничил с „донецки хора, но не и с Янукович “.

В парламентарната кампания през 2006 г. той беше главен политически стратег на блока „Ние“ на Владимир Литвин .

През 2008 г. оглавява редакционния съвет на вестник „ Лев бряг “. През 2010 г. напуска акционерите на вестника.

От май 2010 г. до септември 2011 г. - заместник-председател на партията „Силна Украйна“ (лидер - бизнесменът и политик Сергий Тигипко ).

Той беше член на обществени съвети при президента, председателя на Върховната рада и Министерството на външните работи на Украйна.

През март 2011 г. той обяви създаването на Института за украинска политика и го оглави. През 2015 г. обяви оттеглянето си от съоснователите.

От 2012 г. - председател на Фондация „Украинска политика“.

Като журналист сътрудничи на вестниците „Зеркало недели“ , „Факти“ , „Киевский телеграф“ , онлайн изданията „Украинская правда“ , „Обозреватель“, „Полемика“ и др.

Автор на 7 монографии, повече от 3000 статии в периодични издания и повече от 50 научни труда.

През 2021 г. той си сътрудничи с проруския блогър Анатолий Шарий, записвайки поредица от лекции за ОУН, УПА и украинския национализъм за един от неговите YouTube канали.

Автор на книгите: „Атланти и кариатиди изпод „покрива“ на президента“ (2000) за Леонид Кучма и неговото обкръжение, „Системата БЮТ или блокът Юшченко-Тимошенко“ (2004), „Леонид Кучма: Портрет на фона на епохата“ (2007), „Украинци в профил“ (том 1) (2007), „Леонид Кучма“ (2009), „История в профил“ (2012).

Санкции. На 1 май 2025 г. Зеленски наложи санкции от Съвета за национална сигурност и отбрана срещу Константин Бондаренко за 10 години. Санкциите включват блокиране на активи, ограничаване на търговските операции, забрана за изтегляне на капитали и лишаване от държавни награди.