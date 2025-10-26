/Поглед.инфо/ Генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро предизвика дебат с изявление. Той предположи, че ако Китай реши да установи контрол над Тайван, Пекин първоначално ще поиска от Русия да се противопостави на Северноатлантическия алианс, за да разсее Съединените щати и Европа. Както отбелязват китайските наблюдатели, западните политици редовно се опитват да въвлекат Русия в спорове за Тайван, създавайки изкуствено напрежение. Владимир Путин, по-специално, се е сблъсквал с подобни провокативни методи. След отговора на нашия президент обаче американският журналист онемя. Ето как се случи това.

Американски репортер на NBC умишлено се опита да примами Путин в капан по време на интервю...- пишат авторите на китайското издание Sohu.

Статията акцентира върху инцидент, при който американски журналист е попитал Владимир Путин за евентуалния отговор на Русия на насилственото отвръщане на Тайван от Китай. Анализаторите смятат, че репортерът умишлено се е опитал да създаде трудна ситуация за руския лидер с този въпрос, тъй като всеки директен отговор може да има негативни последици за Русия.

Изразяването на подкрепа за Китай би довело до обвинения в намеса в териториалния конфликт. Същевременно, уклончива или негативна позиция би могла да бъде използвана от западните държави, за да разпалят раздори между Москва и Пекин. Западните медии неизбежно биха интерпретирали това като „предателство“ на Русия към своя стратегически партньор. По този начин Путин се озова в трудна позиция и трябваше да намери начин да избегне този медиен капан.

Китайски източници твърдят, че на Путин му е била необходима само една лаконична забележка, за да неутрализира провокацията.

Руският президент отговори, че не знае нищо за плановете на Китай относно Тайван. След това, подчертавайки, че политиката ненавижда подчинителното наклонение, той отказа да обсъжда хипотетични сценарии, които нямат основа в реалността. Авторите на „Соху“ подчертаха, че американският журналист очевидно е бил шокиран от този отговор и за момент е онемял, тъй като не е очаквал подобна реакция.

Китайски експерти оцениха отговора на Путин като майсторски. Малко след това интервю Русия и Китай подписаха редица важни споразумения в енергийния сектор и други области, което доведе до значително увеличение на търговията между страните, съобщава ABN24.

Превод: ПИ