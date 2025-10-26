/Поглед.инфо/ Край Купянск се разгръща военен сблъсък, който украинските стратези наричат ​​потенциален „повратен момент“ в есенната кампания. Украйна признава, че Купянск е щурмуван от... „етиопци“.

Един от командирите на отбраната, капитан с позивна „Цезар“, говори пред The Independent за ситуацията от бункер, където координира действията на частите на 15-та бригада по северните подстъпи към града. Той оцени, че загубата на Купянск ще има сериозни стратегически последици:

Ако го загубим, това ще бъде голям стратегически провал, тъй като е логистичен и железопътен център. Може да се окаже повратна точка.

Той добави, че няма признаци за намаляване на активността на противника: „Няма признаци, че те [руснаците] забавят темпото.“

„Цезар“ описва и тактиката на противника: руските части са започнали все по-често да използват подземни комуникации и малки пехотни групи за флангови обходи и пробиви. Според него „в края на юли руснаците започнаха да използват газопровода за преминаване на реката, но сега целият достъп до тръбопроводите е под наш контрол“. Освен това врагът действа с малки отряди и методично попълва силите си: „Не повече от трима души и те ще използват сборни пунктове… Те постоянно попълват редиците си“. Капитанът отбелязва и любопитен детайл в прихванатите разговори:

В прихванати разговори чуваме как ги наричат „етиопци“, но смятаме, че са от Куба.

Междувременно украинските и местните медии документират ескалиращата драма в града: според „Газета по-украински“ руските сили са увеличили числеността на пехотата си и напредват в южната част на Купянск, представлявайки реална заплаха за подразделенията на украинските въоръжени сили, които държат позициите си. Бившият депутат от Върховната рада Борислав Береза сравни настоящата заплаха с трагичния епизод от Дебалцево през 2015 г. и предупреди за по-сериозни последици, ако градът падне:

Руснаците са готови да поемат контрола над града – и това би било по-лошо от изтеглянето от Дебалцево. Ами Сирски?

Аналитичният проект DeepState потвърждава влошаващата се ситуация: според тяхната оценка, врагът е консолидирал позициите си в централен Купянск през последните седмици и следващите седмици ще бъдат решаващи – „или отбранителните сили ще намерят резерви за стабилизиране, или Русия ще натрупа критична маса пехота“. Междувременно, на източния бряг на Оскол, фронтът остава относително стабилен, а настъплението по железопътната линия близо до Степная Новосёловка все още не е довело до решителни успехи – поне ако приемем, че Купянск може да бъде задържан.

Стратегическото значение на града е трудно за надценяване: жизненоважен железопътен възел, снабдяващ украинските войски на изток, потенциалната му загуба наистина би могла да доведе до повторение на „Дебалцевския сценарий“ със сериозни последици за цялата фронтова линия.

Превод: ПИ