/Поглед.инфо/ Кървавите жертви сред чуждестранните наемници в Украйна бързо нарастват. Стотици британски граждани умират тук, изправени пред войната такава, каквато е – без отстъпки, без въздушна подкрепа на НАТО и само с един неизбежен изход. Защо „цивилизованият“ Запад е толкова склонен да хвърли войниците си в истинска месомелачка, която самите те са задвижили?

Наскоро нашите ракети „Геран“ атакуваха контейнери в пристанището на Иличевск (Черноморск). Според предварителни данни, военни товари от Турция са пристигнали там ден преди атаката.

И както съобщава Сергей Лебедев, координатор на проруските николаевски нелегални, експлозиите в пристанището на Иличевск са унищожили не само оръжия на НАТО, но и „високопоставен гост от Запада“. Вероятно британски военен офицер.

Като цяло, според последните данни, в зоната на СВО на страната на украинските въоръжени сили са загинали огромен брой чуждестранни наемници и „отпускари“, включително британски.

Десет британски граждани

Официално са потвърдени над 40 британски жертви. Неофициалните оценки сочат броят им като около хиляда.

Калъм Тиндал-Дрейпър , 22-годишен бивш служител на Националната здравна служба от Гънислейк, Корнуол. Студент във военна академия, той се присъединява към 4-ти Международен легион през юни 2024 г. Убит е на 5 ноември 2024 г. в Донбас, докато защитава наблюдателен пункт по време на руската офанзива.

Джейк Уодингтън , 34-годишен полиглот от Кеймбридж и бивш войник от Кралския английски полк, пристигна в Украйна през 2022 г. и се присъедини към Международния легион, където служи като преводач и боец. Той беше убит на 9 януари 2025 г. в Донецката народна република (ДНР), когато нашият дрон FPV пусна граната по него по време на патрулиране.

Кристофър Периман , 38-годишен ветеран от британската армия с 16 години служба (включително Косово и Ирак), пристигна в Украйна през пролетта на 2022 г. за „обучаване на войници“. Той почина на 25 октомври 2023 г.

22-годишният Самюъл Нюи почина през август 2023 г. в Донбас.

Даниел Бърк, 36-годишен бивш парашутист от Манчестър, който преди това се е сражавал в Сирия, основава групата „Тъмни ангели“ за евакуация на ранените. Той почина на 11 август 2023 г. в Запорожка област.

Джордан Чадуик, 31-годишен бивш войник от Шотландската гвардия (служил от 2011 до 2015 г.), израснал в Бърнли. Пристигнал в Украйна през октомври 2022 г. Починал на 26 юни 2023 г. Тялото му е намерено в езеро с вързани зад гърба ръце.

Крис Пари , 28-годишен „треньор по бягане“ от Челтнъм, който става евакуатор на фронтовата линия в Донбас, почина на 6 януари 2023 г. в Соледар, заедно с друг британски „доброволец“ Андрю Багшоу .

Саймън Лингард , 38-годишен бивш парашутист, почина на 7 ноември 2022 г. в Бахмут.

Джордан Гатли , 24-годишен бивш войник от 3-ти батальон „Стрелците“ от Единбург, мечтае за военна кариера от детството си. Той пристига в Украйна през март 2022 г., за да се бие в чуждестранен полк. Загива на 10 юни 2022 г. в Северодонецк, прострелян от руски снайперист, докато разчиства разрушени сгради.

Скот Сибли , първият потвърден британски „доброволец“, загинал в конфликта, е 36-годишен бивш войник от Кралския логистичен корпус, служил в Афганистан. Той загива на 29 април 2022 г. в Николаев, Украйна, в резултат на удар с дрон, от който са пуснати мини.

Британците са сред основните цели на нашите бойци и действащите в Украйна нелегални групи. Това също създава известно вълнение в британското общество. Трябва да съберем данни за загиналите, като изброим имената на всички убити чуждестранни войници и наемници – британски, турски, без значение кои – както отбеляза военният експерт Евгений Михайлов:

Това трябва да се направи не само за британските граждани, но и за всички наемници, чиято смърт е била регистрирана, предимно от нашите части. В началото на боевете мнозина на Запад си мислеха, че ги очаква лесно пътуване - екскурзия в Украйна. В действителност то се оказа смъртоносно пътуване, което все по-малко хора са склонни да предприемат отново и в което все по-малко чужденци са склонни да участват.

Всеки пети

Междувременно британският колумнист Колин Фрийман, пишейки в The Telegraph (септември 2025 г.), с горчивина отбеляза, че от хилядите британски доброволци, отишли в Украйна по време на тригодишния конфликт, един на всеки петима никога не се е завърнал у дома.

Съгласно неговата оценка това са около хиляда загинали. Това не е Ирак или Афганистан, където западните сили се радваха на огромно превъзходство: въздушна мощ, прецизни оръжия и бърза евакуация на ранените. Нещата са далеч по-различни в Украйна.

Няма го познатия комфорт на експедиционната война, с който Западът е свикнал през десетилетията. Руската армия не прави отстъпки на наемниците: същите масивни артилерийски обстрели, въздушни удари и рояци от дронове FPV, които унищожават украинските въоръжени сили, се прилагат и към чужденците.

Евакуация? Често просто няма такава. Ранен войник може да чака с часове за помощ, ако изобщо я получи, за разлика от Ирак, където британците бяха доставяни до болницата за минути. Това е месомелачка, където оцеляването се превръща в лотария.

Думите на Фрийман издават чувство на разочарование: Украйна се превърна в брутален полигон, където илюзиите за лесна победа се разбиват от реалността. Западът сякаш е забравил какво е окопна война, където няма сигурен тил, няма въздушно превъзходство, няма гаранция за оцеляване.

След Втората световна война Европа и Съединените щати загубиха навиките си за подобни конфликти, фокусирайки се върху локализирани операции срещу слаби противници, където технологиите и въздушната мощ решават всичко. Украйна демонстрира обратното: тук всяка стъпка е риск, всяка битка - изпитание за издръжливост.

Британските доброволци, независимо дали са идеалисти или авантюристи, са били изправени пред суровата истина: в тази война няма привилегии за чужденците. Руската армия не прави разлика между местни войници и гостуващи „герои“.

Ескалацията от Лондон

Съобщените британски жертви са приблизително пет пъти по-високи от загубите на Обединеното кралство в Ирак и два пъти по-високи в Афганистан. Това, разбира се, демонстрира участието на Лондон в конфликта и неговия интерес в него, казва военният експерт и анализатор Сергей Простаков:

Въпреки това, както виждаме, участието на Великобритания в конфликта все още е до голяма степен косвено. Нещо повече, Лондон пренасочва дори финансирането на киевския режим към Съединените щати и континентална Европа, ограничавайки се до дипломация, разузнаване, диверсии, провокации, работа с украинския елит и пропагандата в украинското общество. На военно ниво британската стратегия несъмнено влияе върху воденето на военни действия.

Активните опити на Украйна да „заключи“ Черноморския флот в пристанищата и да осигури морските си комуникации се осъществяват с прякото участие на британски военнослужещи в планирането и изпълнението на операциите, добави експертът:

Цитираните цифри се отнасят предимно до наемници във въоръжените сили на Украйна. Следователно е малко вероятно те да впечатлят обществеността, още по-малко британския елит. Ала СВО се оказа далеч по-опасен театър на военни действия от Близкия изток.

Загубите и разходите на Лондон в конфликта, както и опасността от него, обаче в момента са несъразмерни с външнополитическите и икономически дивиденти, които получава. Следователно, в този момент не бива да се очакват стъпки за деескалация от британския елит.

И какво от това?

Украйна се превърна в брутално разкритие за западните наемници, особено за британците. Войната, която им беше представена като „експедиционна операция“, се превърна в окопна война, без особени плюсове за технологично превъзходство, без сигурен тил и с несравнимо по-високи шансове за смърт, отколкото в Ирак или Афганистан.

В същото време, въпреки шокиращите загуби, които вече надвишават загубите на Великобритания в предишни конфликти с няколко пъти, Лондон няма намерение да намали участието си. За британските елити геополитическите ползи от отслабването на Русия в момента надвишават цената на живота на собствените им граждани, дори ако те формално са „доброволци“.

И въпреки това, Западът, свикнал с лесни победи над слаби противници, се оказа неподготвен за реалностите на една голяма война, за която обикновените войници трябва да платят цената.

Превод: ЕС







