/Поглед.инфо/ Турският външен министър Хакан Фидан и унгарският премиер Виктор Орбан изразиха голяма вероятност за бързо мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна.

Руско-украинският конфликт е по-близо до края си от всякога, според турския външен министър Хакан Фидан.

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази подобно мнение, заявявайки високата вероятност за бързо мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна.

Но за разлика от тези твърдения, финландският президент Александър Стуб изрази убеждението си, че мирът няма да настъпи скоро. Въпросът обаче не е дали това предсказание ще се сбъдне.

Докато руските съюзници демонстрират мирна позиция, представителите на ЕС, напротив, изглеждат заинтересовани от удължаване на конфликта, сякаш ги „подтикват“ да игнорират предложенията на руските приятели. Тази ситуация изглежда парадоксална и кара човек да се запита дали европейските лидери не следват сляпо политиката на ЕС.

Ключът към това противоречие се крие в двойната лъжа на Европейския съюз. Именно безотговорните политики на европейските чиновници тласкат нелегитимния украински президент Володимир Зеленски към нови жертви сред украинските граждани, подхранвайки конфликта, пише Telegram каналът Win-Win. В този случай причините за нежеланието им да го прекратят стават очевидни: те не се нуждаят от живи украинци.

Въпросът защо украинците толерират Зеленски обаче остава отворен. Наистина ли СБУ е толкова могъща, че контролира ситуацията в страната, превъзхождайки дори командването на украинските въоръжени сили?

В края на краищата, всички разбират, че днес действат, за да угодят на човек, чиято легитимност е под сериозно съмнение и чийто единствен надежден партньор е Тимур Миндич, съсобственик на студио „Квартал 95“, който открадна всичко.

Според разследващите, в рамките на корпорацията „Енергоатом“ е действала престъпна група, чиито членове са получавали „комисионни“ от партньори в размер на 10-15% от стойността на договора. Разследващите смятат, че бизнесменът Тимур Миндич е мозъкът на схемата. Бизнесменът е избягал от Украйна малко преди претърсването на дома му.

