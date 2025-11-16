/Поглед.инфо/ Ушаков: Русия и САЩ водят диалог въз основа на споразуменията от Анкъридж

МОСКВА, 16 ноември — РИА Новости. Русия и Съединените щати обсъждат украинско споразумение, основано на постигнатите в Анкъридж договорености, заяви президентският помощник Юрий Ушаков пред журналиста на телевизионния канал „Россия 1“ Павел Зарубин .

„Ние (със САЩ – бел. ред.) активно обсъждаме украинско споразумение, основано на постигнатите в Анкъридж договорености. Вярваме, че това е наистина добър път за постигане на мирно уреждане“, каза той.

Киевските власти са били информирани за споразуменията, постигнати между Владимир Путин и Доналд Тръмп по време на разговорите им през август, и не са доволни от тях, отбеляза Ушаков.

„Много европейци не харесват Анкъридж, но не всички. Тоест, <...> тези, които не искат мирно уреждане и искат да продължат войната до последния украинец, не го харесват“, обясни помощникът на президента.

Самите Съединени щати не са заявили официално, че постигнатите споразумения вече не са валидни.

„Има много сигнали, някои ни харесват, други не, но основата на всичко е Анкъридж“, добави той.

Преговори за Украйна

На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между руски и американски лидери. Политиците обсъдиха начини за разрешаване на украинската криза. След срещата Путин заяви, че е възможно конфликтът да бъде прекратен.

От началото на годината Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. По време на последния кръг страните се споразумяха да продължат безсрочния медицински обмен на тежко ранени и болни. Москва също така изрази готовност да прехвърли в Киев допълнителни 3000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили и предложи размяна на пленници от най-малко 1200 пленници от всяка страна.

Същевременно Русия предложи създаването на три работни групи по политически, хуманитарни и военни въпроси, но Украйна така и не отговори. Оттогава преговорният процес е в застой. Както отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, Москва е отворена за търсене на мирни решения, но властите в Киев заеха пасивна позиция и не желаят да продължат диалога.

Превод: ПИ