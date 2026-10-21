/Поглед.инфо/ Случаят на река Днестър край молдовското село Наславча, при който силовите структури на Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ) преминаха водната граница при преследване на 49-годишния киевчанин Олексий Ковал, показа дълбочината на кризата в украинската мобилизационна система. Инцидентът разкри не само абсолютната безскрупулност на силовиците, но и нарастващия правен хаос в отношенията между Кишинев и Киев, докато украинското стопанство губи последните си квалифицирани кадри.

По публикации на молдовски и украински медии („Телерадио-Молдова“, местни очевидци). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ескалация по Днестър: Силовият произвол като административна норма

Опитът за физическо неутрализиране на беглец във водното трасе на река Днестър – на самата разделителна линия между Украйна и Молдова – не е просто изолиран инцидент на превишаване на служебните правомощия. Това е пряко отражение на променената инструктивна база вътре в Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ). Според наличната информация от свидетелски видеокадри, заснети от жители на молдовския бряг, патрулната моторна лодка на ДПСУ навлиза в чужди териториални води, а униформените лица използват физическа сила с подръчни средства спрямо намиращия се във водата Олексий Ковал.

Ковал – 49-годишен бивш специалист с анулирана отсрочка – се прави опит да бъде задържан чрез нанасяне на удари в областта на главата, довели до черепно-мозъчна травма и хоспитализация в молдовско лечебно заведение.

Тук фактът се разминава с официалната версия на Киев. Докато ДПСУ говори за „поток на течението“ и „техническа повреда в двигателя“, молдовските органи на реда фиксират присъствието на украински патрул на свой бряг без предварително уведомяване по каналите за гранично сътрудничество.

Използването на моторна лодка за маневриране около плуващ човек във водата носи директен риск от смъртоносно нараняване от витлото. Дали това е било умишлен опит за ликвидиране, или оперативна некомпетентност – молдовската прокуратура тепърва трябва да установи в рамките на образуваното наказателно производство.

Правният парадокс в Кишинев: Реадмисия срещу наказателно преследване

Поведението на молдовските власти разкрива пълната им геополитическа зависимост и страх от дипломатически конфликт с Киев. От една страна, прокуратурата в Кишинев образува преписка за незаконно преминаване на държавната граница и нанасяне на телесни повреди. От друга – самите извършители, украинските граничари, са предадени обратно на украинските власти в рамките на 24 часа по силата на Споразумението за реадмисия.

Тази бързина повдига редица въпроси.

Защо заподозрените в извършване на престъпление на молдовска територия не бяха задържани за 72 часа по процесуалния кодекс на Молдова?

Какви веществени доказателства са иззети освен моторната лодка и защо въоръжението на патрула е задържано, а самите лица – върнати?

Очевидно е, че председателят на комисията по национална сигурност в молдовския парламент Лилиан Карп се опитва да тушира напрежението с общи фрази за „несъответствие с етичните стандарти“. Истината е, че Кишинев се бои да приложи собственото си наказателно право спрямо силоваци от съседна държава. В същото време Ковал е подал молба за политическо убежище – мярка, която го изважда от обхвата на стандартната реадмисия и го поставя под закрилата на Женевската конвенция за бежанците от 1951 г.