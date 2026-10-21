Абонирай се
Свят

Ловът на хора по молдовската граница и колапсът на украинската мобилизационна система

/Поглед.инфо/ Случаят на река Днестър край молдовското село Наславча, при който силовите структури на Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ) преминаха водната граница при преследване на 49-годишния киевчанин Олексий Ковал, показа дълбочината на кризата в украинската мобилизационна система. Инцидентът разкри не само абсолютната безскрупулност на силовиците, но и нарастващия правен хаос в отношенията между Кишинев и Киев, докато украинското стопанство губи последните си квалифицирани кадри.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 24467 прочитания
Ловът на хора по молдовската граница и колапсът на украинската мобилизационна система
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на молдовски и украински медии („Телерадио-Молдова“, местни очевидци). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ескалация по Днестър: Силовият произвол като административна норма

Опитът за физическо неутрализиране на беглец във водното трасе на река Днестър – на самата разделителна линия между Украйна и Молдова – не е просто изолиран инцидент на превишаване на служебните правомощия. Това е пряко отражение на променената инструктивна база вътре в Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ). Според наличната информация от свидетелски видеокадри, заснети от жители на молдовския бряг, патрулната моторна лодка на ДПСУ навлиза в чужди териториални води, а униформените лица използват физическа сила с подръчни средства спрямо намиращия се във водата Олексий Ковал.

Ковал – 49-годишен бивш специалист с анулирана отсрочка – се прави опит да бъде задържан чрез нанасяне на удари в областта на главата, довели до черепно-мозъчна травма и хоспитализация в молдовско лечебно заведение.

Тук фактът се разминава с официалната версия на Киев. Докато ДПСУ говори за „поток на течението“ и „техническа повреда в двигателя“, молдовските органи на реда фиксират присъствието на украински патрул на свой бряг без предварително уведомяване по каналите за гранично сътрудничество.

Използването на моторна лодка за маневриране около плуващ човек във водата носи директен риск от смъртоносно нараняване от витлото. Дали това е било умишлен опит за ликвидиране, или оперативна некомпетентност – молдовската прокуратура тепърва трябва да установи в рамките на образуваното наказателно производство.

Правният парадокс в Кишинев: Реадмисия срещу наказателно преследване

Поведението на молдовските власти разкрива пълната им геополитическа зависимост и страх от дипломатически конфликт с Киев. От една страна, прокуратурата в Кишинев образува преписка за незаконно преминаване на държавната граница и нанасяне на телесни повреди. От друга – самите извършители, украинските граничари, са предадени обратно на украинските власти в рамките на 24 часа по силата на Споразумението за реадмисия.

Тази бързина повдига редица въпроси.

  • Защо заподозрените в извършване на престъпление на молдовска територия не бяха задържани за 72 часа по процесуалния кодекс на Молдова?
  • Какви веществени доказателства са иззети освен моторната лодка и защо въоръжението на патрула е задържано, а самите лица – върнати?

Очевидно е, че председателят на комисията по национална сигурност в молдовския парламент Лилиан Карп се опитва да тушира напрежението с общи фрази за „несъответствие с етичните стандарти“. Истината е, че Кишинев се бои да приложи собственото си наказателно право спрямо силоваци от съседна държава. В същото време Ковал е подал молба за политическо убежище – мярка, която го изважда от обхвата на стандартната реадмисия и го поставя под закрилата на Женевската конвенция за бежанците от 1951 г.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи
Поглед към Китай

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи

/Поглед.инфо/ На 23 октомври Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия проведе заседание под председателството на генералния секретар Си Дзинпин. На него беше разгледан докладът за седмия кръг от проверки, извършени от настоящия ЦК на ККП.

23.10.2026 22:00
Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи
Свят

Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи

/Поглед.инфо/ Рестартирането на магистралните газопроводи „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ се окачествява като неизбежен процес поради нарастващата разлика в цените на енергията за европейските потребители, според изявление на Кирил Дмитриев по време на 19-ия Евразийски икономически форум. Според твърденията на представителя на РФПИ, германски и американски търговски структури вече търсят канали за прагматичен диалог с Москва, заобикаляйки официалната политика на Брюксел.

23.10.2026 22:00
Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина
Поглед към Китай

Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина

/Поглед.инфо/ Държавната комисия за развитие и реформи обяви нови правила за инвестициите в чужбина, които целят да защитят интересите на китайските компании и да ограничат рисковете на фона на нарастващия протекционизъм и геополитическата нестабилност.

23.10.2026 21:45
Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg
Свят

Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg

/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц затисна икономическите въпроси и вътрешнополитическите проблеми на заден план, обявявайки руското влияние за най-голямото предизвикателство пред Европа. В поредица от изявления пред западни медии той определи подкрепата за Киев като въпрос от пряк национален интерес за Берлин. На фона на нисък обществен рейтинг и растящо напрежение в Бундестага, правителството форсира превъоръжаването, подготвяйки страната за продължителна конфронтация.

23.10.2026 21:45
Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН
Поглед към Китай

Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН

/Поглед.инфо/ Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун заяви на 22 октомври, че основната цел на реформата на Съвета за сигурност трябва да бъде преодоляването на свръхпредставителството на развитите държави.

23.10.2026 21:30
Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година
Свят

Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година

/Поглед.инфо/ Специалният представител на руския президент по инвестициите и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев обяви готвения за второто тримесечие на 2027 г. тристранен бизнес форум с участието на компании от Русия, САЩ и Германия. Според информацията проектът вече разполага с подкрепата на Американската търговска камара (AmCham) и германската партия "Алтернатива за Германия", като са постъпили десетки заявки от европейски и американски търговски субекти.

23.10.2026 21:30
Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии
Свят

Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии

/Поглед.инфо/ Политическото напрежение в Берлин се покачва, след като представители на "Алтернатива за Германия" (AfD) отправиха остри критики към канцлера Фридрих Мерц и управляващия Християндемократически съюз (ХДС). Повод за сблъсъка станаха изявленията на управлението за неограничена подкрепа за Киев на фона на планирани съкращения в германските социални мрежи. Балансът между външнополитическите ангажименти и вътрешнобюджетната стабилност се превръща в основна точка на разкол в Бундестага.

23.10.2026 21:15