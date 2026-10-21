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Свят

Турският капан в Черно море: Защо Москва отказа да патрулира под диктовката на Анкара

/Поглед.инфо/ Анкара поднови дипломатическия натиск за сключване на т.нар. „морско примирие“ в Черно море, предлагайки разделяне на маршрутите за търговските кораби. Предложението на турския външен министър Хакан Фидан обаче се сблъсква с твърдия отказ на Москва да подписва частични споразумения. Докато Турция се опитва да защити собствените си транзитни приходи и зърнопреработвателна промишленост, руската страна вижда в предлагания румънско-български коридор пряка заплаха от неконтролиран военен транзит към Одеса.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 23037 прочитания
Турският капан в Черно море: Защо Москва отказа да патрулира под диктовката на Анкара
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По публикации на турския вестник „Миллиет“, информационните агенции „Анадолу“ и iHa, както и по коментари на експерти от клуб „Валдай“ и Санктпетербургския държавен университет. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геометрично разделение на акваторията: Какво всъщност предлага Анкара

Според разпространената в турските медии информация, външният министър Хакан Фидан е предал на Москва и Киев проект за регламентиране на търговския трафик. Схемата предвижда украинският поток да се движи плътно до бреговата линия на държавите от НАТО — Румъния и България — с крайна точка Босфора. За руския търговски флот се очертава маршрут през източната част на Черно море, засягащ териториалните води на Грузия и Турция.

Позицията на Анкара се базира на искане за пълна отказ от нападения срещу търговски съдове. Твърди се, че този механизъм трябваше да влезе в сила още през август, когато турската страна първоначално постави въпроса за спиране на огъня в морето. Фактите обаче показват, че точно в този период напрежението се покачи рязко.

Реалността на терен бе илюстрирана от инцидента с кораба „Надежда“, плаващ под камерунски флаг. При преход от Самсун към Новоросийск с товар от селскостопанска продукция, плавателният съд бе атакуван от безпилотни апарати. В резултат на избухналия пожар пострадаха четирима моряци, трима от които — турски граждани, евакуирани впоследствие с помощта на руските военни власти. Подобни епизоди очертават пълната липса на ефективни гаранции в сивата зона на Черно море.

Анатолия губи пари: Финансовата сметка зад дипломатическата активност

Анализът на турската инициатива изисква отстраняване на хуманитарната реторика. Турция преследва съвсем конкретни икономически цели. Регионалната нестабилност удря директно по два основни източника на приходи за турската държава: таксите от транзитното преминаване през протоците Босфор и Дарданели и захранването на местната индустрия с суровини.

Турската мелничарска промишленост — един от световните лидери в износа на брашно — е изцяло зависима от евтиния внос на пшеница от Черноморския регион. Блокадата на традиционните логистични вериги принуждава преработвателите в Анатолия да търсят по-скъпи алтернативи, което подкопава тяхната конкурентоспособност.

Освен това, стратегическият проект за превръщането на Турция в глобален газов и петролен хъб става неизпълним в условията на активни военни действия в акваторията. Без гарантирана сигурност за танкерния флот и подводната инфраструктура, амбициите на Анкара за диктуване на енергийните цени в Южна Европа остават блокирани.

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