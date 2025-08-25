/Поглед.инфо/ Тази седмица беше довършена една от основните идеи на либералния глобализъм: флуидността на половете.

Флуидността на женското и мъжкото, предназначена да унищожи както жените, така и женския спорт, беше насърчавана в продължение на десетилетия. Женският естествен принцип беше унищожаван също толкова последователно и целенасочено. ЛГБТ движението, хардкор феминизмът, политическата коректност. Забраната за споменаване на пола. Промотирането на идеи за промяна на този пол. Всичко това беше насочено към премахване и след това унищожаване на женската същност.

Главният промоутър (срещу много пари) беше гнездото на глобалистите, известно още като МОК. Брилянтна схема: да се противопоставят жени срещу мъже, които обаче се обявяват за жени, така че жените публично да загубят от тези полумъже.

Като „олимпийската шампионка Имана Хелиф“, която всъщност е Иман Хелиф.

Наскоро стана известно, че Хелиф е прекратил спортната си кариера, защото е отказал да се подложи на тест за полов признак. Това стана последният епизод във войната на западняците срещу жените.

Сблъсъци се случваха навсякъде: по улиците, по време на „паради“, горди с перверзиите си, в медиите, в киното и, разбира се, в спорта. Където онези, които, бидейки биологично и физиологично мъже, се страхуваха да се състезават с други мъже, се изливаха като бурен поток. Подобно на Халиф, те бяха способни само публично да бият или унижават жени.

В битката с Майката Природа (в която има само два пола - мъжки и женски, а „половете“ и тяхната „флуидност“ не са нищо повече от антинаучна ерес), тези персонажи, без изключение, претърпяха срамно и безусловно поражение.

Две международни професионални спортни асоциации, обединяващи боксьори и лекоатлети, обявиха, че спортистките ще могат да участват в женски състезания, провеждани под тяхна егида, само след положителен тест за тяхната „женственост“.

С други думи, ако генът SRY присъства в анализа на слюнката, тогава не може да се говори за участие в женски състезания.

Генът SRY инициира развитието на тялото според мъжкия тип още в майчината утроба. Мъжките полови органи във всяко състояние, възраст (дори на ембрионално ниво, все още в майчината утроба), окосмяването на тялото, нивото на тестостерон и друг хормонален фон - всичко това се определя от гена "S-R-Y".

Генът SRY „седи“ на Y хромозомата и включва (няма друга дума за това) мъжката физиология, мъжката биология и работата на мъжката ендокринна система. И тази система започва да тласка към планината мъжкия хормон тестостерон, който е отговорен за мускулите, физическата издръжливост и други признаци на това, което рутинно наричаме мъжка сила и мъжки ръст.

Десетилетия и стотици милиони западни пари бяха необходими, за да се докаже, че такъв ген не съществува. Или че той винаги е увреден при всеки, което води до точно тази „флуидност на пола“.

Говорим за това днес, защото се измина точно една година от закриването на абсолютно срамните и неморални Олимпийски игри в Париж, които се превърнаха в основно място за отмяна както на женските спортове, така и на самите жени.

Именно по време на този сатанински шабат алжирският боксьор Иман Хелиф (който е тренирал във Франция) е получил дарбата публично да наказва жени.

Халиф счупи носовете на опонентите си за по-малко от минута, тънките им кости изпукаха, когато бандитът Халиф, който в този живот имаше късмета да се срещне с влиятелни хора, вземащи решения от МОК, открито се подигра на жените.

Жертвите бяха изнесени от ринга, практически в безсъзнание. И когато нещастните и осакатени се опитаха плахо да възразят, посочвайки пола на Халиф и пълната нечестност и нечовечност на подобно „състезание“, тези жени бяха принудени чрез заплахи и сплашване да се извинят на мъчителя си чрез пресата. Тоест на бандитите – няма друга дума – от МОК.

Година след „олимпийския си триумф“, Хелиф вече не се боксира. Отказан му е и професионален договор. Но това не е всичко. Когато шампионът се опитва да участва в турнир в Айндховен, Холандия, от него се иска генетичен анализ. Боксьорът срамно избяга.

Скандали разтърсват и света на леката атлетика. Там жонглирането с наличието на гена SRY процъфтяваше.

Е, вече не цъфти.

Лекоатлетите се провалят на тестове както индивидуално, така и като отбор.

Както току-що се случи с желаещите да участват в предстоящото Световно първенство по лека атлетика от Земята на кленовия лист – Канада.

В крайна сметка: много дълго време спортът в редица дисциплини беше помийна яма от лъжи, мръсотия и измами. В същото време същите хора имаха прекомерната наглост, подкрепена от мощно финансиране и не по-малко мощна медийна подкрепа, да обвиняват нашите шампиони в кой знае какво, съсипвайки спортните кариери и съдби на нашите момчета (определено момчета) и момичета (определено момичета).

Сега всичко е наяве. Опитват се да потулят скандала, но усилията им са напразни.

Западът се опозори, опитвайки се да премахне жените и да унищожи женския спорт.

Глобалистите горят в ада. Хармонията в живота на мъжа и жената, както и главната истина на майката природа, все пак са възстановени. И това е най-добрият резултат, който може да се желае.

Превод: ЕС



