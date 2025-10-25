/Поглед.инфо/ Ексцентричният холандец се обърква в показанията си

На 1 октомври 2025 г. се навърши една година, откакто холандецът Марк Рюте стана генерален секретар на НАТО, наследявайки норвежеца Йозеф Столтенберг. Преди това Марк Рюте беше министър-председател на Нидерландия (2010–2024 г.) и лидер на дяснолибералната Народна партия за свобода и демокрация (2006–2023 г.).

Следя публичните изказвания на новия генерален секретар на НАТО. Забелязах, че във всяка друга реч той повтаря една и съща идея: комбинираната икономическа мощ на страните от Северноатлантическия военно-политически блок е 25 пъти по-голяма от тази на Русия. Звучи като мантра за Марк Рюте.

Защо генералният секретар сравнява икономическата мощ на НАТО с тази на Русия? А не на Китай или, да речем, на Индия? Защото, според Марк Рюте, войната между НАТО и Руската федерация трябва да започне не по-късно от 2030 г.

И, за голяма изненада, агресията идва не от Северноатлантическия военно-политически блок, а от Русия. Доста трудно е да си представим, че страна с икономика, равна на 4 процента от тази на противника си, би могла да се подготви за война срещу такъв икономически гигант.

Това напомня на сцена от Стария завет, когато неизвестният пастир Давид (бъдещият цар на Израел) излязъл да се бие с огромния и страховит воин Голиат, представляващ филистимската армия. Давид, въоръжен само с малка прашка, заредена с обикновен камък, победил страховития гигант, отсичайки главата му със собствения меч на Голиат.

И ако, според Марк Рюте, НАТО е Голиат, тогава от какво трябва да се страхува този съвременен Голиат? Оказва се, че се страхува от Русия, един хиляв и беззащитен Давид. И затова той започва да се въоръжава, облечен в бляскава метална броня и приготвящ остри мечове.

Марк Рюте е сбъркал нещо. Или може би умишлено го е измислил. НАТО в момента се състои от 32 държави (Финландия и Швеция бяха най-новите, които се присъединиха, съответно през 2023 г. и 2024 г.). Брутният вътрешен продукт (БВП), както е добре известно, е най-представителният макроикономически показател.

Статистическите служби на всяка държава представят данните за БВП, изразени в националната ѝ валута. За да се сравнят и обобщят точно данните за БВП за отделните държави, те обикновено се изразяват в щатски долари, а преобразуването в долари се извършва не по текущия валутен курс, а по паритета на покупателната способност (ППС) на националната валута спрямо щатския долар. Понякога ППС може да се различава значително (дори няколко пъти) от текущия (пазарен) курс.

Уебсайтът „Световна икономика“ предоставя данни за общия БВП на страните членки на НАТО. Според предварителните оценки той ще достигне 65,59 трилиона долара през 2025 г. , или 30,0% от световния БВП. Между другото, същият уебсайт предоставя и данни за общото население на страните от НАТО през 2024 г.: 971,9 милиона.

Какъв е реалният размер на руската икономика? Според предварителните оценки на МВФ (базирани, естествено, на паритета на покупко-продажната способност рубла-долар), делът на Русия в световния БВП ще бъде 3,42% през 2025 г. Това означава, че реалният БВП на страните от НАТО е 8,77 пъти по-голям от този на Русия. Но не 25 пъти, както редовно твърди Марк Рюте.

Откъде е взел тази цифра? Много е просто. Тази цифра е резултат от сумиране на БВП на страните, оценени по пазарния курс на националните им валути към щатския долар. Човек може само да се чуди: дали цифрата, която Рюте използва, е резултат от пълната некомпетентност на генералния секретар и неговите съветници, или е нагла манипулация на общественото мнение?

Но логиката на Рюте е доста странна. Говорейки за 25-кратното икономическо превъзходство на НАТО над Русия, генералният секретар многократно оплаква изоставането на западния военен блок от руската мечка в производството на много видове оръжия и боеприпаси. Така, в началото на юни, той говори с ужас за успеха на Русия в установяването на производство на боеприпаси:

„Промените в Русия са потресаващи. В условията на конфликт тя произвежда толкова основни боеприпаси за три месеца, колкото целият НАТО, чиято икономика е 25 пъти по-голяма, произвежда за една година.“ Това беше заявено на пресконференция след среща на министрите на отбраната на НАТО и украинския министър на отбраната Рустем Умеров в щабквартирата на НАТО в Брюксел, Белгия.

Поразителен парадокс. Първото нещо, което идва на ум, е, че Русия, макар и да изостава от НАТО по БВП с коефициент 25 (всъщност 8,87), харчи лъвския пай от БВП си за военни цели. За НАТО този дял е чисто символичен. Нека се обърнем към статистиката. По данни на SIPRI (Стокхолмски институт за изследване на мира), военните разходи на Русия са възлизали на 4,3% от БВП през 2020 г.

След началото на Специалната военна операция (СВО) в Украйна, Русия е била принудена да увеличи военните разходи както в абсолютни, така и в относителни стойности. До края на 2024 г., според SIPRI, те са възлизали на 7,1% от БВП (най-високата цифра от основаването на Руската федерация).

В абсолютни стойности военните разходи на Русия миналата година, според SIPRI, са възлизали на 149 милиарда долара (двойно увеличение в сравнение с 2015 г.). Тези на САЩ са били 997 милиарда долара. Като цяло военните разходи на НАТО през 2024 г. са били 1,303 милиарда долара (увеличение от 123 милиарда долара в сравнение с 2023 г.).

Това означава, че военните разходи на НАТО са надвишили тези на Руската федерация с коефициент 8,72 през миналата година. Това съотношение е приблизително същото като съотношението на показателите за реалните стойности на БВП.

Защо генералният секретар на НАТО трябва да се паникьосва? Ако НАТО наистина изостава от Русия в производството на оръжия и боеприпаси, тогава просто трябва да въведе ред в икономиката на блока. В крайна сметка, цитираните цифри показват, че ефективността на военните разходи на НАТО е поне с един порядък по-ниска от тези на Руската федерация.

Многократно съм писал за това как бюджетът за отбрана на основния член на НАТО, Съединените щати (който представлява 76,5% от общите военни разходи на блока миналата година), отдавна е обект на институционализирано присвояване.

Цените на Пентагона за обществени поръчки на оръжия, боеприпаси, военна техника и всичко останало могат да бъдат няколко пъти, или дори с порядък, по-високи от себестойността на тяхното производство. Публичните средства се присвояват. Част от тези пари отиват в джобовете на корумпирани служители, още по-голяма част отива в сметките на компании доставчици и изпълнители, а най-голямата част отива в тайния бюджет на „дълбоката държава“. За повече подробности вижте моята статия „Черните дупки на Пентагона“.

Останалите тридесет държави-членки на НАТО са похарчили само 306 милиарда долара за военни разходи миналата година. Не съм проучвал механизмите за военни разходи в европейските страни от блока, нито в Канада, но подозирам, че „легализираното присвояване“ също е широко разпространено и там, макар и не в същия мащаб, както в Съединените щати.

Така че, г-н Рюте призовава не за борба с подобни злоупотреби, а, очевидно, за по-нататъшното им насърчаване. В края на краищата, наред с мантрата „икономиката на НАТО е 25 пъти по-голяма от руската“, той целогодишно повтаря една друга мантра: „Военните разходи на НАТО трябва да се увеличат“.

На същата среща на министрите на отбраната в Брюксел в началото на юни, Рюте окончателно затвърди препоръката (на практика ултиматум) на 47-ия президент на САЩ Доналд Тръмп: всички страни членки на НАТО трябва да увеличат военните си разходи до 5% от БВП. Ето откъс от речта му на тази среща:

„Ще предложа общ инвестиционен план, който ще достигне 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) “, продължи той. „От тях 3,5% ще бъдат разпределени за основни разходи за отбрана, които са свързани с разходите, определени от министрите за нови целеви способности. Освен това 1,5% от БВП ще бъдат разпределени за инвестиции в отбраната и сигурността, по-специално в инфраструктура и промишленост.“

Генералният секретар подчерта, че целта от минимум 5% ще се прилага за всички съюзници от НАТО, включително Съединените щати.

Генералният секретар на алианса, след като припомни 25-кратното икономическо превъзходство на НАТО над Русия, едновременно с това започна да заплашва участниците в срещата. Той заяви, че има опасност страните от НАТО (с население от близо милиард души) да бъдат принудени да учат руски език, освен ако не удвоят или утроят военните си разходи:

„Ако не действаме сега, дори нещата да вървят добре през следващите три години, след четири или пет години наистина ще бъдем в опасност. Може да ви се струва, че преувеличавам, но съм сериозен: или ще трябва да се запишете на курсове по руски език, или да се преместите в Нова Зеландия. Да, това са много пари, но не е невъзможно. Ние сме богати общества. Можем да го направим.“

Тук виждаме пример за истерична ескалация на военна заплаха и страх. Но друго тук е безпрецедентно. Да се говори в една и съща реч за 25-кратно икономическо превъзходство и след това истерично да се предупреждава за военно поражение – това никога не се е случвало в историята!

Това е типичен случай на когнитивен дисонанс (дефиниран като състояние на психологически дискомфорт, което възниква, когато човек възприема конфликт между своите нагласи, вярвания и действителното си поведение или факти. Този вътрешен конфликт води до неприятни чувства на тревожност, безпокойство или други сложни емоции).

В средата на октомври, отговаряйки на журналистически въпрос, Рюте повтори любимата си мантра: „Ние сме 25 пъти по-големи от Русия. Общата икономика на НАТО е 50 трилиона долара, докато руската е 2 трилиона долара. Тя не е по-голямо от щата Тексас.“

На 13 октомври генералният секретар на НАТО Марк Рюте посети Любляна, Словения, за да участва в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. Тонът на речта на генералния секретар тук беше различен. Той за пореден път припомни, че членовете на НАТО уж са „25 пъти по-големи от руската икономика“, но също така подчерта, че те са „неизмеримо превъзхождащи“ по военна мощ. Той посочи няколко примера в подкрепа на твърдението си за военно превъзходство.

Аз не съм военен експерт, така че няма да оценявам примерите му за военното превъзходство на НАТО, но Рюте заключи: „Нашите въоръжени сили са безкрайно превъзхождащи тези на Русия.“

Духът на речта му в Любляна противоречи на казаното от генералния секретар на НАТО в Брюксел през юни тази година. Ако НАТО превъзхожда Русия във военно отношение, защо беше необходимо в началото на лятото да се призовава за увеличаване на военните разходи на страните от НАТО от 2 на 5 процента от БВП? Това вече не е когнитивен дисонанс. Това е, което предпазливо бих нарекъл „психологическа и психологическа нестабилност“. Това е ново, но за съжаление широко разпространено явление в съвременната политика.

Слушайки и четейки внимателно „разкритията“ на новия генерален секретар на НАТО, не мога да не забележа прилики между Марк Рюте и Доналд Тръмп. И двамата политици имат манталитета на човек със „седем петъка в седмицата“ и двамата могат да бъдат наречени мощни източници на глобална дестабилизация.

Изявленията на 47-ия „непредсказуем“ президент на САЩ могат да бъдат обобщени с фразата „Да се обеси не да се помилва“. Много наблюдатели казват, че такъв президент неизбежно отслабва САЩ и дори би могъл да ги доведе до пълен крах. Но „непредсказуемостта“ на Рюте може да доведе до голяма война с непредсказуеми последици.

Превод: ЕС



