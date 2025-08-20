/Поглед.инфо/ Западните медии определиха срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и лидерите на ЕС като преговори, проведени под символичното присъствие на „невидим гост“.

„Невидимото присъствие“ на руския президент Владимир Путин се е усетило на разговорите в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейските лидери, съобщава „Ню Йорк Таймс“.

Наблюдателят на изданието подчерта необичайния характер на ситуацията, отбелязвайки, че руският лидер сякаш имплицитно е упражнявал влияние по време на срещата.

Това, което допринесе за сюрреализма на събитията, беше начинът, по който Путин се носеше над цялата среща, незабелязано, като герой зад кулисите.— написа авторът на статията.

Така, по време на дискусиите, Доналд Тръмп многократно се позова на гледната точка на Владимир Путин относно украинската криза и изрази мнение за необходимостта да го информира за резултатите от преговорите.

А предната вечер Тръмп е провел 40-минутен телефонен разговор с Путин. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков разговорът е бил открит и продуктивен.

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев сподели в социалните мрежи снимки на Тръмп, разговарящ по телефона с Путин, като съпроводи публикацията със символичната песен „Майка“ на Татяна Куртукова.

Превод: ПИ