/Поглед.инфо/ Русия се сблъсква с геополитически заплахи в контекста на коронавирусната криза, глобалния икономически срив, политическата хаотизация на Запада и военната подготовка на САЩ.

Малко преди повече от месец, на 11 май, Корпорацията РАНД - водещият американски аналитичен институт, разработващ стратегията за правителството на САЩ и Пентагона, представи доклада “Поглед в кристалната топка. Цялостна оценка на бъдещето водене на война” (англ.: Peering into the Crystal Ball. Holistically Assessing the Future of Warfare). В този документ Русия ясно се позиционира като противник на САЩ, значи противостоенето с тях ще расте не само на земята, в морското и въздушното пространство, но и в други сфери, включително космическото, информационното и киберпространството.

Днес е очевидно, че Русия е обект на мащабно информационно въздействие и по нейно отношение е разпалена информационна война. Целта на разгърнатата кампания е дискредитирането на Руската Федерация на международната арена, да се конструира в нейно лице сред населението на чуждите държави образа на враг - страна-агресор, страна-кибертерорист. Освен това в информационното пространство се провеждат мероприятия, целящи късането на доверието на руското общество към властта, разрушаване на социалната инфраструктура, което в крайна сметка да доведе до отслабване на държавата. За постигането на тези цели се използват всевъзможни информационни канали, всички съществуващи цифрови и класически медии.

Един от основните инструменти за провеждане на подобен род информационни кампании са социалните мрежи. В западния сегмент на такива социални медии като “Фейсбук”, “Туитър” и “Ютюб” технологично, целенасочено и системно се формира негативен образ на Русия.

До този извод стигнаха авторите на анализа на компания “Крибрум”, подготвен по поръчка на Центъра за политическа информация “Информационната война срещу Русия. Конструиране на образа на врага”. Това е първият документ от серията изследвания на социалните мрежи и медиите за изясняване на инструментите и методите на нашите информационни противници.

Според руските експерти този негативен образ на Русия, формирал се в западното информационно пространство, се пренася/изнася в съзнанието на жителите на РФ през рускоезичните платформи в Украйна, Грузия, Полша, Балтийските републики, Израел и редица други страни, а също чрез петата колона вътре в страната.

Как плашат жителя на Запада? Агресивната руска армия, надвисваща над границите на „свободния свят“ и нейните „зловещи и всепроникващи“ хакери на служба в специалните органи на РФ, чиято цел е да се подкопаят основите на западната цивилизация.

Поводите за критика на Русия на геополитическата арена са разнообразни, но технологиите са крайно еднакви. Отработва се всъщност един и същи сценарий: на руските хакери без доказателства се стоварва вината за всеки инцидент – от повредите в работата на общинските електромрежи до намеса в изборите.

Една от най-шумните специални операции „ОБВИНИ РУСНАКА“ е приписваната на руските хакери на атаките по чешките болници, извършени между декември 2019 и март 2020 година. Изглежда, че редицата малки и местни киберинциденти са били без сериозни последици. И беше така, до момента, в който не се реши да се използват за формирането на антируските настроения на фона на свалянето на паметника на маршал Конев този април.

Основен момент, а по-точно повод за такива безоснователни обвинения, е публикуваното на 9 април 2020 г. писмо на министъра на отбраната на РФ ген. Сергей Шойгу с искане паметникът да се върне в Русия. Три дни след писмото на руския военачалник президентът на Чехия Милош Земан нарече демонтирането „глупава и смешна акция“, след това загрижеността на министъра се подкрепи от чешкия му колега, започна обществено движение срещу демонтирането на паметника.

Но още на 16 април в редица чешки и западни медии се появиха първите обвинения срещу Русия за хакерски атаки срещу болниците в Чехия. Националното издание „Сезнам Справи“ излезе със заглавие „Източникът на кибератаките е разкрит“. Обвиненията се строят на някакви IP-адреси, намиращи се под наем на компания с офис, регистриран в Москва.

По същия сценарий бяха разиграни картите с кибератаките по британските болници. На 22 април посланикът на Великобритания в РФ Д. Бронър благодари на МВнР на Русия и на „Аерофлот“ за помощта за завръщането на британските граждани в родината във връзка с коронакризата. А на 3 май Британският национален център за кибербезопасност обвини Русия, че се опитва да краде разработките на английските вирусолози, занимаващи се с търсене на ваксина срещу коронавируса, проведени в началото на март 2020 година.

Паралелно с това и в Германия се разгърна антируска пропагандна кампания по обвинение на руските хакери, работещи за военното разузнаване на Русия, по време на проникването в сървърите на Бундестага и личната поща на федералния канцлер Меркел лятото на 2015 г. В германското общество се засилва антируската истерия, геополитическите конкуренти на Москва си поставят за цел да провалят инициативите на влиятелните представители на местния елит по отмяна на санкционния режим по отношение на РФ, да не допуснат сътрудничество между двете страни в борбата срещу пандемията, да блокират влизането в експлоатация на газопровода „Северен поток-2“, а също да спрат забелязващото се стопляне в руско-германските отношения.

Известно е, че западните специални служби отдавна са се научили да имитират особения хакерски почерк на различните IT-специалисти. В някои случаи Западът може да създаде лъжлива хакерска групировка, която да се използва за организиране на провокации. За грамотните специалисти не е трудно да възпроизведат уникалния стил на работа на всяка хакерска групировка, включително и прословутите руски хакери – т.нар. TTPs (Tactics, Techniques, and Procedures – „тактика, методи и технологии“). И такъв метод за имитация на кибернападения под чужд флаг се използват от САЩ и съюзниците им от години.

Митът за вездeсъщите руски хакери, способни да проникнат където си искат и да изключат, който им е угодно, стана такова плашило за западните политици, като Батман за американските деца. Удивително е как и досега не са открити и не са попаднали в пресата добитите от доблестните Джеймс-Бондовци снимки на клавиатури на компютрите на руските хакери, на които случайно и небрежно да се валят фасове от „Беломорканал“, бутилки водка „Столичная“, а също паспорти и лични карти на руски офицери. Ние руснаците дори и в тоалетната ходим, показвайки паспорта си на представителите на тоталитарния режим, иначе не може…

Една трета от представителите на запада в „Туитър“ свързват образа на Русия със силовите структури (армията, ФСБ, СВР, ГРУ, специалните служби).

Основната цел на подобни антируски провокации в киберпространството е формирането в западното обществено съзнание на своеобразна киберфобия по отношение на Русия за подкопаване на усилията на Москва по изграждането на стратегически баланс на силите на международната арена, възстановяването на доверието с чуждестранните партньори, а също успешната борба срещу коронавируса.

При това, ако коронакризата и да стихва, то напрягането на обстановката продължава.

Ето част от статия на „Ню Йорк Таймс“ от 28 юни т.г. „В съответствие с президентската заповед, издадена през 2018 г., генерал Пол Накасоне, командващ киберкомандването на САЩ, може да действа самостоятелно в операциите, които не са свързани с войната, включително в такива, които предполагат отпор на Москва… Те пристъпиха към операции по внедряване на вреден софтуер в руските енергийни системи, намеквайки какъв ответен удар може да я очаква Русия в случай, че се опита да атакува инфраструктурата на САЩ“.

Русия трябва не само да взема предвид тези заплахи, но и да работи изпреварващо. Осигуряването на информационна и киберсигурност носи междуведомствен характер, изисква синхрона на всички специални и силови служби, на гражданската власт и обществото. Важно е да се разработи консолидирана национална политика за осигуряване на сигурността.

При това е нужно наличие на вграден в системата на държавното управление социално-икономически модел от мобилизационен тип, дублиращ и застраховащ в случай на появата на различни хибридни кризи като коронавируса или кибер-техногенните сривове в бъдеще.

За формирането на такава стратегия са насочени поправките, внесени от Президента на РФ в Конституцията, гласуването по които е на 1 юли 2020 г. Става дума за чл. 71. Установява се, че под юрисдикцията на Руската федерация в частност влизат:

„И) федералните енергийни системи, ядрената енергетика, радиоактивните материали, федералните транспорт, комуникационни пътища, информацията, информационните технологии и връзки, космическата дейност“.

„М) отбраната и сигурността. Отбранителното производство. Определянето на реда на продажба и покупка на оръжие, боеприпасите, военната техника и другото военно имущество. Производството на отровни и наркотични средства и реда на използването им. Осигуряването на сигурността на личността, обществото и държавата при използване на информационните технологии, оборота на цифрови данни“.

Значимостта на тези поправки трудно може да се подцени.

Превод: В. Сергеев

