/Поглед.инфо/ Китайският институт за туризъм представи Доклад за зимния туризъм през 2026 г., в който се посочва, че туризмът, свързан със снега и леда в Китай, навлиза в нов етап на устойчив разцвет. Според комплексни изчисления се очаква през тази зима броят на хората, практикуващите зимна туристически и развлекателни дейности в страната да достигне 360 милиона, а приходите от този вид туризъм да достигнат 450 милиарда юана.

От гледна точка на потребителското доверие, пазарът на зимния туризъм има огромен потенциал за растеж. Специално проучване, проведено от Китайския институт за изследване на туризма, показва, че 74,8% от анкетираните искат да участват в зимни развлекателни дейности, а 50,5% планират да предприемат дълги пътувания със зимни приключения.