/Поглед.инфо/ Китай е „много важен и ключов пазар“ и дългосрочен „стратегически партньор“ за Saudi Aramco, заяви в интервю за агенция „Синхуа“ изпълнителният вицепрезидент на саудитския петролен гигант Ашраф ал-Газауи, изразявайки оптимизъм относно китайската икономика и нейното бъдещо развитие.

„Това е много важна страна. Имаме положителни перспективи и позитивни очаквания за китайската икономика и накъде се насочва тя“, посочва Ал-Газауи, добавяйки, че Китай е в центъра на стратегията на Saudi Aramco за преработка на течности в химикали, като повечето от задграничните ѝ инвестиции в тази област са направени заедно с китайски партньори.

„Партньорството на Saudi Aramco с Китай има множество пресечни точки, не само в енергийния сектор, но и в сътрудничеството по веригата за доставки, и се простира до технологии и иновации“, казва той.

Компанията Saudi Aramco, която започна сътрудничеството си с Китай през 1991 г., в момента има два задгранични екипа за научноизследователска и развойна дейност в страната, най-големият ѝ екип за рисков капитал в Азия също е базиран в Китай, отбеляза Ал-Газауи.

В края на интервюто той добавя, че Saudi Aramco също така се стреми към международно сътрудничество в областта на изкуствения интелект със страни, включително Китай, който има „конкурентно предимство и водеща позиция“.