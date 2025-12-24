/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон се присъедини към европейските партньори, изразявайки „пълна солидарност“ по въпроса за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп наскоро повтори призива си САЩ да поемат контрола над автономната датска територия.

„Гренландия принадлежи на нейния народ. Дания стои като неин гарант. Присъединявам гласа си към този на европейците, изразявайки пълната си солидарност“, написа Макрон в социалната мрежа X.

На 21 декември Тръмп обяви назначаването на губернатора на щата Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия, подчертавайки значението на острова за националната сигурност на страната. Ландри от своя страна заяви, че ще направи Гренландия „част от Съединените щати“.

Това назначение предизвика критики от страна на Европейския съюз, Норвегия, Дания и Гренландия, като бе определено като разкриващо стремежа на САЩ към този остров, богат на минерални ресурси.