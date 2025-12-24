/Поглед.инфо/ На 23 декември, по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност, постоянният представител на Венецуела в ООН Самуел Монкада осъди действията на САЩ срещу страната му, като заяви, че те, включително задържането на нефтени танкери в Карибско море, са „по-лоши от пиратство“.

Монкада предупреди, че Доктрината Монро се възражда и, следвайки я, САЩ се опитват да доминират над останалите държави в Западното полукълбо.

Венецуела няма да се откаже да защитава мира и ще упражнява своите законни права в съответствие с Устава на ООН, като призовава САЩ незабавно да спрат използването на сила, да прекратят блокадата и да се въздържат в бъдеще от подобни действия. Нестабилността не произлиза от Венецуела, а е резултат от действията на Вашингтон, подчерта Монкада.