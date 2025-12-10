/Поглед.инфо/ Китай стана първата държава с над 5 милиона валидни вътрешни изобретателски патента, а международните патентни заявки по Договора за патентно сътрудничество водят в световен мащаб за шеста поредна година.

До юни 2025 г. броят на патентите с висока стойност достига 15,3 на 10 000 души. Степента на трансфер на технологии в университети и изследователски институти продължава да расте, а индустриализацията на корпоративните изобретателски патенти се е повишила от 44,9% през 2020 г. до 53,3% през 2024 г.

Този напредък ускорява комерсиализацията на висококачествени патенти и показва засиленото влияние на иновациите в развитието на страната, като подпомага стремежа към по-голяма научно-технологична самостоятелност.