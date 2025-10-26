/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на образованието представи набор от 10 мерки, насочени към по-нататъшно облекчаване на академичната тежест на учениците от началните и средните училища.

Тези мерки включват редица строги разпоредби, включително налагане на таван на общия брой писмени училищни задачи, намаляване на честотата на ежедневните изпити и гарантиране, че трудността на изпитите се поддържа на разумно ниво.

Министерството насърчава училищата в цялата страна да определят един ден от седмицата като „ден без домашни работи“.

Мерките потвърждават ангажимента на страната да поддържа строг надзор върху обучението по предмети по време на деветгодишния задължителен образователен период, който обхваща началното и прогимназиалното училище.

От училищата се изисква да организират поне една образователна дейност всеки месец, която се фокусира върху здравето и безопасността, насочена към подобряване на психологическата устойчивост и имунитета на учениците.

Министерството на образованието също така възложи пълното прилагане на ежедневна двучасова инициатива за спортни дейности, призовавайки училищата и общностите да направят близките спортни съоръжения достъпни за учениците.

Освен това мерките подчертават значението на това да се гарантира на учениците достатъчно време за сън и да се развият здравословни навици за използване на интернет.

Специално внимание и грижа трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, като изоставените деца, сираците и децата от семейства с един родител. Образователното министерство също така подчерта значението на насърчаването на хармонични отношения родител-дете в семействата.