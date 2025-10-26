/Поглед.инфо/ Днес ще се проведе вторият ден на преговори между делегациите на Китай и САЩ, които обсъждат икономически и търговски въпроси. Първият ден от преговорите се проведе в събота в малайзийската столица Куала Лумпур.

Говорител на китайското Министерство на търговията заяви по-рано, че двете страни ще проведат консултации по важни въпроси в китайско-американските икономически и търговски връзки в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори тази година.