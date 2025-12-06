/Поглед.инфо/ Китай отбеляза значителен ръст на броя на 5G базовите станции през тази година, според най-новите данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

Към края на октомври общият брой на 5G базовите станции в страната достигна около 4,76 милиона, което представлява нетно увеличение от 507 000 в сравнение с края на миналата година и съставлява 37% от всички мобилни базови станции.

През първите 10 месеца телекомуникационната индустрия в Китай поддържа стабилни резултати, като изграждането на нова инфраструктура напредва стабилно.

Приходите от телекомуникации в страната надхвърлиха 1,46 трилиона юана (около 207 милиарда щатски долара) през този период, което представлява ръст от 0,9% на годишна база.

Към края на октомври броят на потребителите на 5G мобилни телефони надхвърли 1,18 милиарда, което е нетно увеличение от 170 милиона в сравнение с края на 2024 г. и съставлява 64,7% от всички потребители на мобилни телефони.