/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан заяви на 5 декември, че следващите няколко дни ще бъдат решаващи за това дали конфликтът между Русия и Украйна ще продължи да ескалира или ще се доближи до своя край.

Орбан посочи, че германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се опитат да убедят Белгия да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна.

„Ако успеят да убедят Белгия, задачата на Унгария ще бъде да остане настрана, тъй като страната нито желае да се въвлича във войната, нито да предоставя средства на Украйна. Ако Белгия откаже, тогава европейските лидери ще трябва да признаят, че няма повече средства за продължаване на войната и че решението не трябва да се търси на бойното поле, а чрез преговори между САЩ и Русия“, каза унгарският премиер.

Според него следващите дни ще определят дали конфликтът ще се разрасне още повече или „пламъците на войната ще изгаснат напълно“.

Освен това Орбан заяви, че ако Европейската комисия заобиколи унгарското вето и наложи санкции върху покупката на руски природен газ и петрол, Унгария ще заведе дело срещу Европейската комисия.