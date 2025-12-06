/Поглед.инфо/ Как се стигна дотам Франция да е в икономически полуколапс, Макрон да мечтае за война с Русия, Брюксел да заплашва с конфискация на руски активи, а България да влиза в еврозоната без нито един референдум? Д-р Веселин Киров разказва отвътре за кризата на френската държава, страха на евроелита и отчаяното търсене на „българския Орбан“ в предаване с д-р Владимир Трифонов.

Във втората част на разговора д-р Веселин Киров разглежда дълбоката вътрешна криза във Франция – сринат рейтинг на Макрон, деиндустриализация, високи данъци и реален риск френските войски да се превърнат в пушечно месо, ако стъпят в Украйна. Обсъждаме опитите за конфискация на руските активи в Euroclear и как това може да взриви доверието в еврото. Говорим за ролята на евро-бюрокрацията, за надигащата се консервативна вълна в Европа и за примера на Орбан и Бабиш. България влиза в еврозоната от 1 януари 2026 г., без народът да е питан за ЕС, НАТО или еврото, а страната продължава да търси лидер, който да защитава националния интерес, а не да се подмазва на „началниците“.

Интервюто показва Франция като държава в дълбока политическа и социална криза, с президента Макрон, който компенсира вътрешния провал с агресивна антируска реторика. Д-р Киров предупреждава, че конфискацията на руски активи ще срине доверието в еврото и ще удари самата Европа. В същото време консервативни и патриотични сили като Орбан, Фицо и Бабиш набират мощ, докато България влиза в еврозоната без референдум и още чака своя силен, независим лидер.

Първата част: https://www.youtube.com/watch?v=l3ZCK9IqKJM&t=451s

