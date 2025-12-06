/Поглед.инфо/ На 5 декември, по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, бяха приети няколко резолюции, предложени от Специалния комитет по политическите въпроси и деколонизацията, свързани с Палестина и Близкия изток.

В изказване по повод гласуването китайският представител призова международната общност да се изправи пред корените на палестинския въпрос и да предприеме ефективни действия за поправяне на историческата неправда, претърпяна от палестинския народ.

Приетите резолюции обхващат различни въпроси, включително функционирането на Агенцията на ООН за помощ и работа с палестинските бежанци (UNRWA), предоставянето на помощ на палестинските бежанци и въпроси, свързани с окупираните палестински територии. САЩ и Израел гласуваха против тези резолюции.

Сун Лей, заместник-постоянен представител на Китай в ООН, заяви преди гласуването, че Китай твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинския народ за възстановяване на националните им легитимни права и дългосрочно оказва хуманитарна и развойна помощ на Палестина. Китай призова международната общност да се изправи пред корените на палестинския въпрос и да предприеме ефективни действия за поправяне на историческата неправда, претърпяна от палестинския народ.