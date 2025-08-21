/Поглед.инфо/ Отговорник от Държавната комисия за развитие и реформи заяви, че през последните пет години Китай активно насърчава трансформацията към зелена и нисковъглеродна енергийна структура, ускорява усъвършенстването на екологичната транспортна система, а нивото на нисковъглеродното строителство в градовете и селата продължава да се повишава.

Данните показват, че Китай има най-голямата инсталирана мощност за производство на енергия от възобновяеми източници в света и най-бързото развитие в тази област, като до края на юни обемът й достигна повече от 2,1 млрд. киловата, което представлява близо 60% от общата инсталирана мощност в Китай.

Заместник-директорът на Комисията Джоу Хайбин заяви, че през 2024 г. новопостроените екологични сгради в страната съставляват над 97% от новопостроените в градовете, а общата площ на енергийно ефективните сгради надхвърля 66% от съществуващите. Площта на чистите отоплителни системи в северните райони достигна 20,9 млрд. кв. м, което е с близо 50% повече от 2020 г.