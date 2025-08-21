/Поглед.инфо/ „Заради влиянието от американските тарифни политики, икономическият растеж на еврозоната през третото тримесечие ще бъде забавен“, това заяви директорът на ЕЦБ Кристин Лагард по време на бизнес комитет на Световния икономически форум

По думите й, световната икономика се сблъсква с различни предизвикателства. Въпреки че световната икономика поддържа растеж и икономиката на еврозоната също показва известна устойчивост, това се дължи главно на изкривяващото въздействие на политиките за високи тарифи. Лагард допълни, че растежът на индустриите с голям износ към САЩ е забавен през второто тримесечие, а през третото тримесечие тази тенденция ще продължи.