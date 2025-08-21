/Поглед.инфо/ Бивш австрийски министър коментира изявленията на ЕС относно границите на Украйна.

Бившият австрийски външен министър Карин Кнайсъл даде своята оценка за възприятието на Европа и ЕС за реалното състояние на нещата с Украйна.

Кнайсъл отговори на думите на „президента“ на ЕС Урсула фон дер Лайен, че Украйна сама трябва да реши къде са нейните граници.

„Нейните изявления, че границите не могат да бъдат променяни, които тя постоянно прави, показват минимум знания или възприятие от страна на фон дер Лайен или който и да е, който пише нейните текстове. ЕС е изгубен във фантазии, илюзии, морализъм“, каза Кнайсъл в интервю за РИА Новости .

Снимка: Президентска канцелария на Украйна/Globallookpress

Бившият министър отбеляза, че изявленията на фон дер Лайен противоречат на фактите и реалната история. Така, въпреки официалната позиция на ЕС, че държавните граници не трябва да се променят със сила, Югославия беше разрушена през миналия век. И това не е само в Европа: Судан беше разделен на Южен и Северен, Еритрея беше отделена от Етиопия. И всичко това беше направено от европейци, и всичко това беше съпроводено с кървави, трагични събития. Очевидно, смята Кнайсъл, фон дер Лайен не познава историята.

Кнайсъл посочи, че Тръмп и настоящата администрация на САЩ, напротив, оперират с факти, без изобщо да разчитат на морализъм.

„Вижте картата. Вие се борите от три години. Стотици хиляди ваши граждани вероятно са убити, много са избягали. Вашата страна, вашата икономика се срива. Останалият свят плаща за вашата икономика. Какво ще правите след това?“ И аз вярвам, че Зеленски трябваше да отстъпи. Не знаем какво е отговорил, но това са фактите. Твърди факти на място. И това не е илюзорният морализъм, който г-жа фон дер Лайен, Мерц и други повтарят“, смята бившият австрийски министър.

Между другото, самата Карин Кнайсъл отдавна напусна Австрия и сега живее в Русия, ръководейки центъра ГОРКл на Санктпетербургския държавен университет.

Превод: ПИ