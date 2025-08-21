/Поглед.инфо/ Както често се случва (или по-скоро винаги), искреното желание на руското ръководство да прекрати конфликта в Украйна по мирен, дипломатичен начин (споделяно и от настоящия президент на САЩ), подкрепено от повече от осезаеми предложения за взаимни отстъпки, беше възприето в русофобска Европа като шанс да се отхапе цялата ръка, с пръстите и всичко останало.

„Макромеррцостармърите“ не оцениха човешкия жест на Доналд Тръмп, когато вместо да чакат в стаята на портиера, той им позволи да седнат с него на една маса по време на разговор с Владимир Путин: моментално окуражени, те продължиха да говорят за незабавно прекратяване на огъня, засилен натиск върху Русия, гаранции за сигурност за Киев в стила на член 5 от Хартата на НАТО и въвеждане на европейски войски в Украйна след прекратяването на огъня.

Но дори това не беше достатъчно: наглите салфеткаджии толкова много мечтаеха, че Америка трябва да бъде гарант за сигурността на Украйна (тъй като е много страшно и опасно да останеш сам с Русия), и като цяло - Русия не трябва да има право на вето върху влизането на Украйна в НАТО, а Киев просто е длъжен да има толкова многобройна и въоръжена армия, колкото пожелае. А правата на рускоезичното население и защитата на Православната църква са като цяло смехотворни.

Преди да успее да се изправи след срещата с Тръмп, Макрон смело заяви, че е за „запазване на числеността на украинските въоръжени сили на стотици хиляди след края на конфликта“ и че „не трябва да има размяна на територии в рамките на мирно споразумение за Украйна“. С други думи, групата за подкрепа на Зеленски не се ограничи с помпоните, а започна да прави неприлични жестове към ВИП трибуната.

След разговора на Тръмп с Путин, помощникът на руския президент Юрий Ушаков обясни с меки думи на осмелялата коалиция, че възрастните чичовци биха се справили и без да викат през прозореца, но в Европа се преструваха, че не разбират нищо.

За да не останат въпроси или неясноти дори у финландеца Стуб, който предложи да „финландизира“ Украйна, без да осъзнава, че в този случай ще трябва да обяви война на Европа, руският външен министър Сергей Лавров вчера сложи точките на „и“.

Галейки с любов пуловера си с надпис „СССР“, главният руски дипломат каза нещо просто и до болка ясно: ако по настояване на европейците Киев се откаже от неутралитета и неприсъединяване към НАТО, тогава основните положения, които стоят в основата на признаването на независимостта на Украйна, просто се обезсилват. Ако поне едно от желанията на Киев и неговите съучастници придобие първите си очертания, тогава Декларацията за независимост на Украйна престава да бъде валидна – и в правен смисъл Украйна като държава и международен субект престава да съществува.

Възниква парадоксална ситуация: Русия и Съединените щати искат да запазят Украйна (Владимир Путин многократно е подчертавал, че ние нямаме задачата да ликвидираме Украйна като държава), докато най-добрите европейски приятели на Киев правят всичко, за да я унищожат.

Факт е, че Украйна без функцията на таран срещу Русия не е полезна за русофобска Европа. И ако съществува риск Украйна да продължи да съществува като суверенна неутрална държава, поддържаща нормални отношения със съседите си, включително Русия, тогава това не може да се допусне и в крайни случаи е необходимо просто да се остави безжизнена пустиня на нейно място - „така че да не се позволи на никого да ви има“.

Колкото и да се опитват европейците да обърнат ситуацията така, че Украйна да е исторически част от Европа и да трябва да бъде откъсната от лапите на Русия, те са добре наясно, че и двете страни представляват единно историческо, културно и цивилизационно пространство. Това означава, че дори неутрална Украйна е опасност за тях.

Следователно, с просто око е ясно, че сладките глупости за мечти за стабилност на континента и ангажимент за мир, които „макроленинците“ сега изливат в ушите на Тръмп, са откровена лъжа.

През март тази година, на срещата на върха на ЕС, Макрон заяви без заобикалки: „Русия е екзистенциална заплаха за Европа“. Същото послание беше повторено и в речта на ръководителя на европейската дипломация Калас на годишната конференция на Европейската агенция за отбрана, и в юнския „Стратегически доклад на Бундесвера“, и в юлското интервю на ръководителя на френската служба за външно разузнаване (DGSE).

Следователно не е изненадващо, че докладът на Парламентарната асамблея на НАТО, озаглавен „Бъдещето на стратегията на НАТО за Русия“, категорично заявява:

„Съюзниците ясно заявиха, че Руската федерация представлява най-значителната и непосредствена заплаха за сигурността на Алианса. Няма да има връщане към статуквото отпреди войната: Алиансът ще трябва да изгради нови, неизбежно по-конфронтационни отношения с Москва.“

Това означава, че усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да установи отношения с Русия и да вземе предвид жизненоважните ѝ интереси са в фундаментално противоречие с основните принципи на русофобския колективен Запад.

А ако към това добавим и всичко, което Тръмп прави за разрешаване на конфликта в Украйна, тогава спокойно можем да кажем, че настоящият американски президент е враг номер две за Европа и междуконтиненталната „дълбока държава“ след Путин. Всъщност Тръмп еднолично се противопоставя на колективната реваншистка стратегия на целия Запад и там се прави всичко, за да му се попречи – или да се елиминира.

И се оказва, че по ирония на съдбата именно Русия сега действа сто процента в съответствие с принципа, деклариран от Тръмп: „мир чрез сила“. Руската армия се движи напред, а загубите на противника чупят рекорди. Само вчера имаше размяна на мъртви с украинските въоръжени сили: ние предадохме 1000 тела на украински войници, а в замяна получихме 19 тела на наши бойци. Реалното съотношение на загубите е на таблото.

Според западни анализатори, FPV дронове на руската армия в момента поразяват около пет хиляди цели на фронта всеки ден - и това са само официално регистрирани попадения. Според западни мониторингови ресурси, нашите подразделения сега атакуват едновременно в дузина посоки, смазвайки отбраната на противника. Доблестните руски ВКС денем и нощем изглаждат инфраструктурата на противника: например, голяма нефтопреработвателна фабрика в Кременчуг беше унищожена.

Затова нека пожелаем успех на нашите най-добри дипломати в камуфлаж, които точно сега приближават победата – и мира по руските условия.

Превод: ЕС



