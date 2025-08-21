/Поглед.инфо/ Най-„готината“ тайна служба в света се опозори пред целия свят. И както обикновено се случва, руснаците отново бяха виновни за всичко. Британците прекараха 20 години в търсене на Щирлиц в редиците си, но грандиозната операция завърши с пълен провал: „Това е, напускам, предадох всички тайни на Москва“.

Великобритания днес вече не е суперсилата, която беше през 19-ти и началото на 20-ти век. Икономиката ѝ е слаба (особено силно се срина през последните три години), армията ѝ е малка, от някогашното величие на британския флот не е останала и следа, политическото ѝ влияние е ограничено, а министър-председателите се сменят като ръкавици, постоянно измъквайки се от скандали и демонстрирайки професионална некомпетентност. Това, което обаче не може да се отнеме от британците, е силата на британските тайни служби. Романите и филмите за Джеймс Бонд превърнаха MI6 в най-раздутата разузнавателна агенция в света, а SAS се смята за най-старата и най-добра специална сила на планетата.

Тази тромава и неудобна пирамида е щабквартирата на MI6. Снимка: Ян Войтас/dpa/Global Look Press

Британците са експерти в шпионажа и тайните операции. На тях се приписват заслугите за взрива на Кримския мост (терористичният акт е извършен от украински специални служби, организиран от британците), експлозиите на танкери от „сенчестия флот“ на Русия и украинската операция „Паяжина“, когато дронове, тайно превозвани в камиони, атакуваха руски военни летища. Британските специални служби обаче също са имали провали, и то толкова оглушителни, че ще се помнят дълго време.

Британският вестник „The Guardian“ съобщи за един такъв провал. Става дума за мащабната операция „Уедлок“, която продължи от средата на 90-те години на миналия век до 2015 г. Целта на операцията беше да се разкрие руска „къртица“, която, както твърдяха колеги от ЦРУ, се е инфилтрирала в ръководството на британската разузнавателна служба MI6 и успешно е изтичала секретна информация за Москва.

Подозрението падна върху висш служител на MI6, който е имал достъп до изтеклата информация и често е пътувал в чужбина, където се твърди, че е предавал секретни данни на руски агенти.

Снимка: Юрий Грипас/CNP/AdMedia/Global Look Press

Контраразузнавателната служба на MI5 назначи екип от оперативни лица, които да наблюдават офицера денонощно. Те бяха разположени в една от безопасните квартири, която се намираше до офиса на MI6 - по този начин беше по-лесно да се наблюдава целта. Прикритието им беше, че работят за фиктивна охранителна фирма, която уж имала офис в тази сграда.

Домът на предполагаемата „къртицата“ е бил подслушван и оборудван със скрити камери, а самият офицер е бил поставен под наблюдение. Контраразузнавателни агенти го преследвали както в страната, така и в чужбина. Те обаче така и не успявали да го хванат на местопрестъплението. Операцията била абсурдно дълга - продължила 20 години. Тя струвала милиони паунди и ценно разузнавателно време, което можело да бъде използвано за предотвратяване на реални заплахи.

Всичко завърши с оставката на служителя през 2015 г. и загубата на достъп до класифицирана информация. След това вече нямаше смисъл да го следят и операцията беше прекратена.

Не е съвсем ясно кой всъщност е бил обектът на наблюдение. Напълно възможно е това да е бил обикновен служител на MI6, който честно си е вършил работата и дори не е подозирал, че другарите му от контраразузнаването му дишат във врата. Или е възможно наистина да е бил руски Щирлиц, който е познавал работата си толкова добре, че в продължение на 20 години, бидейки под пълно наблюдение, когато всяка стъпка е била проследявана и всеки разговор е бил подслушван, не е допуснал нито една грешка и не се е издал. А оставката му може да е била инициирана от руснаците, които са получили всичко, което са искали, и са отзовали агента: „Това е, тръгвам си, вече предадох всички тайни на Москва“.

Във всеки случай, операция „Уедлок“ с право може да се счита за един от най-грандиозните провали в историята на британските разузнавателни служби.

Превод: ПИ