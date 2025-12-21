/Поглед.инфо/ Китай обяви нови правила за регулиране на ценовите практики на интернет платформите с цел насърчаване на иновациите и устойчивото развитие на платформената икономика.

Правилата целят да въведат по-ясни норми за ценовото поведение на платформените оператори и търговците, да повишат прозрачността и да засилят координацията между регулаторните органи в подкрепа на справедливата конкуренция. Особен акцент се поставя върху защитата на правото на търговците самостоятелно да определят цените си, като се забранява на платформите да налагат неоснователни ограничения или условия.

Мерките предвиждат и по-добра защита на потребителите чрез ясно обозначаване на цените, по-голяма прозрачност при динамичното и диференцираното ценообразуване, както и регулиране на услуги като плащания без парола, автоматични подновявания и неоторизирани удръжки. Новите правила влизат в сила на 10 април 2026 г., като големите платформи ще бъдат задължени да извършат самопроверки за спазване на изискванията.