/Поглед.инфо/ На 3 декември в Пекин се проведе семинар, посветен на икономическата ситуация през настоящата година и приоритетите за икономическата работа през следващата. В дискусията участваха представители на партии извън ККП, ръководителите на централните комитети на останалите демократични партии в страната, Китайската федерация на промишлеността и търговията, както и редица независими експерти.

Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на ККП, беше председател на семинара. Той подчерта, че основните условия и тенденции, подкрепящи дългосрочния икономически растеж на Китай, остават непроменени. „Трябва да поддържаме увереност, да използваме силните си страни и смело да се справяме с настоящите предизвикателства. Това ще осигури добро начало на периода на 15-ия петгодишен план.“

Китайският председател също така припомни важността на изучаването на идеите на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП, който даде основен принос за създаване и изпълнение на 15-ия петгодишен план. Той подчерта колко са важни обединението и общата работа за насърчаване на стабилността и растежа на икономиката.