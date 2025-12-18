/Поглед.инфо/ На 18 декември Китайската медийна група (КМГ) представи на специална церемония културни и творчески продукти, както и талисманите за Пролетния празник през 2026 г.

Пън Дзиенмин, член на редакционния съвет на КМГ, присъства на събитието и заедно с други гости представи продуктите, свързани с галата за Пролетния празник. Той също така обяви началото на нова инициатива, насочена към сътрудничество в иновациите и авторските права под наслов „Сто творци, хиляда иновации“.

В речта си Пън Дзиенмин подчерта, че представените талисмани и продукти за Пролетния празник включват различни културни и творчески изделия, подаръци и лицензирани предмети с авторски права. Това, по думите му, създава продуктова система, свързана с галата за Китайската нова година.