Летният форум Давос се фокусира върху мащабните иновации

/Поглед.инфо/ Мащабните иновации бяха ключовата тема на тазгодишното издание на Летният форум Давос в Далиен, а Китай е идеалното място за прилагане им. От 23 до 25 юни повече от 1700 гости от над 90 държави и региона се събраха в Далиен, за да обсъдят тази тема и да начертаят заедно нова визия за глобалното сътрудничество в областта на научните и технологичните иновации.

Форумът проведе над сто събития в рамките на три дни, като се съсредоточи върху авангардни области като изкуствен интелект, нови енергийни източници, биомедицина и квантова технология. В речта си на церемонията по откриването на форума премиерът на Държавния съвет на Китай Ли Цян сподели със света историята на китайските иновации и посочи, че иновациите са ключът към дългосрочното благоденствие и стабилното развитие на китайската икономика.

Цялостната индустриална система, огромният пазар и активната иновационна екосистема са основата, на която Китай разчита за насърчаване на иновациите в голям мащаб. Докладът „Глобален индекс на иновациите 2025“ показва, че Китай за първи път се нарежда сред първите десет в общата класация, а по брой на иновационните клъстери в топ 100, страната е на първо място в света за трета поредна година. През 2025 г. броят на китайските компании в областта на изкуствения интелект надхвърли 6000, а обемът на основните индустрии надмине 1,2 трилиона юана. В най-новия списък „Звезди в приложението на изкуствения интелект“, публикуван от Световния икономически форум, повече от половината примери са от Китай.