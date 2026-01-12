/Поглед.инфо/ В отговор на изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия говорителката на китайското Външно министерство Мао Нин заяви, че Арктика засяга общите интереси на международната общност. Тя подчерта, че дейностите на Китай в региона целят насърчаване на мира, стабилността и устойчивото развитие и са в пълно съответствие с международното право.

Правото и свободата на всяка държава да извършва дейности в Арктика съгласно закона трябва да бъдат напълно уважавани. САЩ търсят лични интереси и не трябва да използват други държави като предлог, добави още говорителката.