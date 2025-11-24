/Поглед.инфо/ На 23 ноември в Пекин се проведе Международната конференция на учените в областта на изкуствения интелект за 2025 г. и Конференцията за напредъка на интелигентните научни системи на колежа „Джунгуанцуън“ и Института за изследване на изкуствения интелект „Джунгуанцуън“. Конференцията беше посветена на темата „научни изследвания и иновации, базирани на изкуствения интелект“, събирайки специалисти от различни области от Китай и чужбина, които обсъдиха бъдещото научно-технологическо развитие на ИИ.

Основната тема на събитието бе „учени с изкуствен интелект“. На конференцията бяха обсъдени възможностите на ИИ в помощ на научните изследвания.

По време на конференцията бе публикувана и „Първата в света интелигентна система за обучение на научни изследвания, създадена на базата на изкуствен интелект“. Целта на системата е да стане незаменим партньор в процеса на развитието на младите учени.