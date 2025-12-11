/Поглед.инфо/ На 10 и 11 декември в Пекин се проведе икономическото работно заседание на ЦК на ККП. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин присъства на заседанието и произнесе важна реч.

Той обобщи икономическата дейност през 2025 г., анализира настоящата икономическа ситуация и разгърна икономическата перспектива за 2026 г.

Икономиката на Китай напредва под натиск, като се стреми към ново и по-качествено развитие. През тази година продължи напредъкът в изграждането на модерна индустриална система, бяха направени нови стъпки в реформите и отварянето, постигнат бе положителен напредък в разрешаването на рисковете в ключови области и бе укрепена допълнително защитата на поминъка на хората, допълни Си Дзинпин.

На заседанието бе решено, че икономическата работа през следващата година трябва да се съсредоточи върху няколко ключови задачи, сред които: придържане към вътрешното търсене като основен двигател, изграждане на стабилен вътрешен пазар и продължаване на стремежа към развитие, основано на иновации, за да ускори култивирането и разширяването на нови двигатели на растежа. Също така трябва да се работи върху предизвикателствата на реформите, за да засили динамиката и жизнеността на висококачественото развитие.