/Поглед.инфо/ Идеята за обща валута на БРИКС не е екзотика, а рационален отговор на зависимостта от долара и инфраструктури, контролирани отвън. Моделът, разгледан в текста, не премахва националните валути, а предлага обща разчетна единица и резервен инструмент, обезпечен с реални активи – от енергийни ресурси и метали до селскостопански стоки. Големият въпрос не е „дали“, а как: чрез правила за обезпечение, управление на риска и политическо единодушие, които да избегнат деформациите, познати от еврозоната.

Проф. д.ик.н. Георги Чанков, в предаване с д-р Владимир Трифонов, анализира възможността за въвеждане на обща валута на страните от БРИКС – като разчетна единица и средство за натрупване на резерви, без да се отменят националните валути. Проследява се логиката на проекта от ранни идеи (кошница от валути) до прагматичен модел с реално обезпечение и собствена платежна инфраструктура. В текста се разглеждат икономическият потенциал на БРИКС, рисковете от доларовата доминация и SWIFT, както и възможни суровинни обезпечения (енергия, злато, земеделски стоки) плюс индустриален капацитет. Акцентът е върху управлението: гласуване, баланс между икономически „тежките“ и по-малките участници, курсови колебания и външни реакции.

#БРИКС #общавалута #дедоларизация #SWIFT #резервнавалута #суровини #геоикономика #финансисуверенитет #международнатърговия #Базел3

Източник: КМГ - https://bulgarian.cgtn.com/2025/12/16/ARTI1765868425861730/