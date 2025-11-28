/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора проф. Ивайло Груев рисува шокиращ портрет на Канада – страната, която за няколко десетилетия премина от „най-доброто място за живеене“ до лаборатория за глобалистки експерименти. Легализирани наркотици, държавно финансирани автомати за хероин, сринато здравеопазване и милион хора на улицата – това е наследството на ерата Трюдо и неговите ментори от Давос. На този фон Западна Канада подготвя кадифен развод с Отава, а Албърта открито флиртува с Вашингтон. Проф. Груев прави болезнени паралели с България – държава, вкарана в „хладилната камера“, чийто елит 35 години обезкостява всичко живо. В разговора му с Владимир Трифонов са разгледани и днешният Европейски съюз като авторитарен проект под контрол на Берлин, израждането на либерализма до фашизоиден хибрид и неизбежният реванш на консерватизма в Европа и Северна Америка.

Описание

Във втората част от интервюто с проф. Ивайло Груев, политолог и преподавател в Университета в Отава, Канада, продължаваме разговора за неговата книга „Конвулсии преди многополярност: времето, в което илюзиите са свещени, а истината - ерес“ и за драматичния преход от еднополюсен към многополярен свят.

Проф. Груев описва в детайли как ерата Трюдо превръща Канада от образец за благополучие в полигон на „новия либерализъм“ и експерименти от духа на Давос:

легализирани „леки“ и „твърди“ наркотици;

държавно финансирани автомати, които продават наркотици;

по 20 млади хора, умиращи от свръхдоза дневно;

срив на публичното здравеопазване и часове/денонощия чакане в спешните отделения;

декриминализиране на десетки престъпления и взрив на дребната престъпност;

палатки на бездомни буквално до парламента в Отава.

На този фон Западна Канада – Британска Колумбия, Албърта, Саскачеван и Манитоба – подготвя тихо кадифен развод с федерацията. Албърта променя закона за референдум за отделяне, премиерът Даниел Смит поддържа директен канал с Доналд Тръмп, а не е изключен сценарий тези провинции да поискат асоцииране като „51-ви щат“ на САЩ.

Разговорът плавно преминава към България, която според проф. Груев е вкарана в „хладилната камера“, докато местният елит 35 години „обезкостява държавата“, антагонизира едновременно и САЩ, и Русия и отказва да види големите геополитически процеси.

В европейски контекст проф. Груев твърди, че днешният Европейски съюз няма нищо общо с оригиналната визия на Шуман, а много повече прилича на централизирания модел, описан от Рибентроп – с концентрация на властта в Берлин и изпълнителен орган тип „Европейска комисия“ в лицето на Урсула фон дер Лайен и нейната „кохорта“.

В края на разговора проф. Груев анализира израждането на съвременния либерализъм – от идея за свобода до флирт с авторитаризъм и фашизъм, подменяйки класовата политика с политика на идентичност, докато милион бездомни хора живеят по улиците, а публичният дебат се занимава с тоалетни „унисекс“. Според него този модел е исторически обречен и в близките години ни очаква ренесанс и реванш на консерватизма.

Обобщение

