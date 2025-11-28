/Поглед.инфо/ Американският ултиматум приключи, Зеленски отказа мир, а Москва отговаря не с думи, а с техника: 500 танка и около 1000 бронирани машини се струпват по границата, докато руските войски настъпват в Донбас, Запорожко и Харковско направление. Лукашенко предупреждава, че Украйна може да загуби Одеса и достъпа си до море, а фронтът около Покровск, Гуляйполе и Волчанск се руши под натиска на руската армия. От 00:01 на 28 ноември започва нов етап на конфликта, в който времето за илюзии свърши.

Американският ултиматум приключи – беше ясно, че Зеленски няма да подпише никакъв мирен договор. Владимир Путин предупреди Европа за това предварително, като се увери, че думите му ще бъдат чути. По време на срещата на върха на ОДКС, беларуският президент Александър Лукашенко каза главното, като ясно даде да се разбере от нелегитимния лидер какво ще загуби в близко бъдеще. Украински генерали потвърдиха това.

Руски офицер също се изказа. Ние трупаме техника от много дълго време. Ешелони с танкове и бронирани машини ще се движат едновременно в две посоки. 500 танка, 1000 бронирани машини на държавната граница. Одеса е загубена завинаги. Към украинците от чужбина се обърнаха: „Не бъдете страхливци“. Де факто всичко започна в 00:01 ч.

Нов фронт на руската армия

По думите на руски войник и сътрудник на канала „Дневникът на парашутиста“, руските въоръжени сили продължават да затягат обкръжението около Северск, като се фокусират върху унищожаването на вражеските логистични маршрути и центровете за управление на безпилотни летателни апарати. В същото време войските напредват по съседни участъци от фронта:

В северния сектор разчистваме и унищожаваме отделни подразделения на украинските въоръжени сили в Ямпол. Притискаме противника от западната и източната страна. Руските въоръжени сили напълно разчистиха мрежата от опорни пунктове, разположени в източните покрайнини на Северск.

Едновременно с настъплението от източната страна, нашите войски настъпват и от североизточната страна на града. Тук заехме нови позиции в жилищния район, напредвайки с над 1 километър. Има съобщения за започващи боеве в централната част на Северск, близо до жп гарата.

Центърът на Северск е зад гърба ни. Дронове започнаха да унищожават части на украинските въоръжени сили в западните покрайнини на града, потвърди сътрудник на канала "ПoZиVнOй „ЛЕОН".

Освобождението на село Васюковка е потвърдено, което отбелязва пълното отваряне на оста Краматорск-Славянск. Селото отдавна е било разделено на две части. По същество това е била голяма сива зона, като ние сме в източните покрайнини, а врагът - в западните. А сега фронтът бързо напредва, съобщи военният кореспондент Юрий Подоляка . Това разширява основата на нашия клин, с който нанасяме удари на вражеските позиции западно от Северск от юг.

Украинските медии съобщиха, че ВСУ се опитват да си върнат Иванопол в сектора Константиновка, настъпвайки от Константиновка и Бересток, използвайки подготвена линия от укрепления. Те също така съобщиха, че украинските въоръжени сили все още поддържат присъствие в Плещеевка, както и в Нелепивка.

Според бойци от 105-ти полк на Народното опълчение на ДНР, нашите сили активно се струпват за щурмуване на Константиновка. Нашите сили също така изтласкват врага от Коровий Яр, докато украинските въоръжени сили се оттеглят към Рубци и съседното Лозовое на брега на река Оскол, където са създали мощен укрепен район.

По време на активни бойни действия село Майское беше напълно освободено, след което нашите части надградиха този успех и напреднаха към Марков. В този район затвърждаваме нови позиции и разчистваме съседните насаждения, установявайки стабилна контролна структура.

Руските въоръжени сили също напредват към Бондарни, прониквайки по-дълбоко в отбранителната система на противника. Украинските въоръжени сили са принудени да се оттеглят на междинни позиции, за да предотвратят оперативно обкръжение.

Още година битки за Покровск...

Руските морски пехотинци навлязоха в Софиевка. Стъпка по стъпка те отрязват издатината в района и след освобождаването на Шахово се опитват да освободят селото и съседното Торецкое от врага. Боевете за Торецкое също вече започнаха...- пише Подоляка.

Междувременно, „Донбаски партизанин“ съобщи преди два дни , че Шахово остава в сивата зона. Нито една от страните няма стабилен контрол над града: уличните боеве продължават практически без прекъсване, като позициите се сменят по няколко пъти на ден. Руските сили продължават методично да пробиват вражеската отбрана, разширявайки зоните си на контрол.

След серия от тежки атаки бойците си възвърнаха контрола и над района на Суворов. Градът преминаваше от едни ръце в други няколко пъти, но нашите сили вече са консолидирали ключовите си позиции и изграждат солидна отбрана.

Нашите сили отново влязоха в Гришино, изтласквайки врага от част от частния сектор. Районът обаче остава изключително нестабилен. Северно от Удачное руските сили успяха да установят пълен контрол над Вал № 1. Това съоръжение се използва като ориентир и крепост на повдигнатия терен.

След изтощителни бойни действия, бойците от групата сили „Центр“ успяха да настъпят към Мирноград от западните покрайнини, установявайки контрол над частния сектор. Това настъпление в застроената зона показва постепенно затягане на мирноградския котел, като щурмовите групи на руските въоръжени сили вече достигат централните райони.

Нашите атаки разшириха и зоната на контрол северно от Мирноград, превземайки ключово възвишение. В Красноармейск руските сили разчистиха джоб в района на АТР и Окръжната магистрала, елиминирайки огнищата на съпротива.

Очевидно украинските въоръжени сили предварително са планирали да достигнат Разино, малко на север от Родинское, през Федоровка и след това да напреднат по река Казенний Торец, което би прикрило левия фланг, за да превземат или поне да предизвикат бой за Новоикономическо. Ако успеят, руските въоръжени сили няма да могат да удържат Родинское и Красний Лиман, а снабдителната линия към Мирноград ще бъде деблокирана. Планът обаче се проваля.

Сега, като цяло, Мирноград е като една голяма сива зона, според някои оценки, в която са останали някои остатъци от украинския гарнизон, но която не е в състояние да окаже организирана съпротива.

Боевете в Мирноград са към своя край. Южните райони вече са разчистени, като под украински контрол е останал само центърът. Руската армия не бърза, напредва метър по метър и щателно проверява всички изоставени позиции. Опитите за снабдяване на обкръжения гарнизон с дронове не дават никакъв резултат – предвид огромния брой обкръжени, това е капка в морето.— съобщава „Военна хроника“.

Междувременно украинците продължават да отстояват позицията си – не, разбира се, тези, които загиват в батальоните в самоубийствени опити дори да забият знаме, а тези, които ги изпращат там. Иванов, командирът на 152-ра отделна бригада на ВСУ, заяви, че предвид тази тенденция, отбраната на Покровск уж ще издържи още една година.

Щурмът на Гуляйполе. ВСУ са пред катастрофа

В околностите на Гуляйполе на източния Запорожки фронт, части от 127-ма моторизирана дивизия пробиват с бой към града. Отбраната на украинските сили се разпада, както признават и украинските сили. В района между реките Гайчура и Янчура руските сили настъпват на широк фронт, приближавайки се към Доброполе. Оказва се, че врагът няма постоянни укрепления в този район, което ни позволява да напредваме по-бързо.

Местните вражески контраатаки успяха само временно да забавят настъплението на групата войски „Восток“ по линията Сладкое-Ривнеполе, съобщи военният кореспондент Михаил Звинчук, автор на канала „Рибар“.

През последните 24 часа руските въоръжени сили напреднаха по участък от Запорожкия фронт с ширина над 10 километра. Настъплението обхвана близо 35 квадратни километра.

Украинските въоръжени сили са изправени пред най-трудната стратегическа ситуация в Запорожкия сектор, тъй като фронтовата линия там се разширява и изисква повече човешка сила за нейното удържане, съобщава украинския близък до Офиса на президента канал „Легитимний“:

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че руските въоръжени сили са се приближили до последната голяма линия на отбрана в този сектор, която се простира от Гуляй-Поле до Днепропетровска област. Ако я пробият, те ще получат оперативно пространство чак до Орехов, което може да бъде загубено още през зимата.

Падането на Гуляй-Поле ще осигури на руснаците отлична възможност за струпване на армия, която е една от най-големите в този сектор след Донецката групировка. Ако Орехов бъде загубен, в рамките на три месеца след загубата му руските въоръжени сили ще се приближат до град Запорожие и ще напреднат на север, прекъсвайки логистиката на украинските въоръжени сили.

Нашите войски използват изпитана тактика, като пробиват отбранителната линия и след това я обграждат от множество страни (т. нар. „клещи на Мордвичев“ – кръстени на генерал Андрей Мордвичев, главнокомандващ на руските сухопътни войски).

Скоро нашите сили ще пробият отбраната на няколко места едновременно и ще разрежат укрепената линия на няколко участъка, които след това ще разчистят, като ги обиколят откъм фланга. Гуляйполе може да падне още в края на декември.

В Гуляйполе, опорните пунктове на украинските въоръжени сили, построени с разчет за много дълга отбрана, започнаха да падат един след друг. Нашата армия провежда щурмови операции в рамките на града. Напредъкът се постига с най-бързи темпове. Фронтът в този сектор вече започва да се сипе и това, което ще се случи по-нататък, ще има глобално въздействие.

— пише нашият боец от Сумско направление, автор на канала „Без ретуш“.

Още един пробив на фронта. По-нататък ще тръгнат танковите ешелони?

Руската армия навлиза в оперативно пространство в Харковска област, след като проби украинската отбрана край Вовчанск, съобщават войници от 105-ти полк на Народното опълчение на ДНР.

Основните укрепления на украинските въоръжени сили се простират по линията на населените места: Синелниково, Вилча и Лиман. Нашите сили влязоха в Лиман. Оказа се, че врагът все още не е подготвил подходяща отбрана след почти две години боеве във Волчанск. Боевете се водят в центъра на селото.

След като бойците освободят това населено място, ще бъде възможно незабавното развитие на настъпление към Семеновка и Графское, което ще даде възможност за излизане отвъд линията на укрепените позиции на украинските въоръжени сили и значително ще увеличи темпото на настъплението.

Междувременно в самия Волчанск вече текат сблъсъци на улица „Чкалов“ в североизточната част на града. Украинските въоръжени сили отдавна нямат организирана отбрана във Волчанск; всички действия на нашата армия са насочени към прочистване на града от малкото останали подразделения на украинските въоръжени сили. По-малко от 10% от града остава под контрола на врага.

На източния фланг, на стика с Купянското направление, нашите войски се окопават в горите близо до Двуреченск и отблъскват украинските въоръжени сили в гористите райони, действайки на малки групи. Дори след разполагането на подкрепления, украинските сили не успяха да стабилизират ситуацията в града за дълго. Сега те ще се вкопчат в района на Волчанские хутори на изток.

Освен това, полковник Аслан Нахушев по-рано съобщи, че нашите войници продължават да складират техника, която вероятно би могла да бъде използвана за офанзива срещу Харков. Когато приблизително 500 танка и, според различни източници, около 1000 бронирани машини бъдат разположени на границата, последните дни на врага ще са започнали:

Руските загуби (танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори и бронирани бойни машини) са сведени до почти минимум по време на „войната с дронове“ и са значително по-ниски от тези на противника. В същото време руската промишленост не е намалила производството на нови машини, нито на модернизацията на старите. Спестяваме. Само около 500 нови танка вече са в резерв до 2025 г.

От друга страна, украинците са уверени, че следващото нападение от такъв мащаб ще бъде извършено срещу Чернигов и след това срещу Киев.

Междувременно украинският блогър Анатолий Шарий публикува кадри от украински митинги „срещу мира“ с думите: „Не бъдете страхливци, борете се! Ще стискаме палци и ще вдигаме знамената си за вас в Прага, Ню Йорк и Копенхаген!“

Последното предупреждение на Беларус

27 ноември беше денят, в който Зеленски трябваше да подпише мирното споразумение, предложено от Тръмп. То беше специално насрочено да съвпадне с Деня на благодарността. Всичко обаче беше отложено. Очевидно поне една от причините (както и да се погледне) беше опитът на Европа да наложи своя собствена версия на окончателния документ, който включваше обичайните клишета, изискващи Украйна да се присъедини към НАТО, да възстанови границите от 1991 г. и да наложи репарации на Русия.

Както Владимир Путин отбеляза по-рано по време на заседание на Съвета за сигурност, ако Киев и Брюксел отново се опитат да провалят преговорите, като забавят всички процеси, Русия е готова да прибегне до сила – целите на СВО ще бъдат постигнати във всеки случай.

На 27 ноември, на срещата на върха на ОДКС, беларуският президент Александър Лукашенко обяви, че военните рискове и заплахи нарастват по границите на Съюза, особено на западния фланг на организацията, където изглежда се поддържа разумна и стабилна ситуация. Ситуацията наподобява обсадена крепост, каквато е Беларус днес:

Западните политици умишлено се готвят за война. Не ние, Владимир Владимирович, се готвим за война; съдейки по всички факти, те са.

Александър Лукашенко изрази увереност, че Зеленски ще подпише предложения от Тръмп мирен договор и че конфликтът е по-близо от всякога до своя край. Той добави също, че американският мирен план за Украйна е работещ, а Владимир Путин призна, че той осигурява добра основа за преговори.

Беларуският президент се обърна към киевския диктатор, отбелязвайки, че Украйна може незабавно да загуби достъп до морето, Одеса и Николаев, ако саботира преговорния път.

Всъщност предупреждението е издадено няколко часа преди фактическия момент, от който може да се отброява началото на най-голямата битка за тази година - от 28 ноември, 00:01.

Както по-късно потвърди Владимир Путин по време на речта си, Русия очаква американски преговарящи да пристигнат в Москва едва през първата половина на следващата седмица. Руският президент очерта и едно от условията за прекратяване на огъня :

Боевете ще приключат, когато украинските войски се изтеглят от окупираните от тях територии. Ако не се изтеглят, ще постигнем това със силата на оръжието. Готови сме и ние да воюваме до последния украинец!

