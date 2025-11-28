/Поглед.инфо/ През последните седмици руските войници на бойното поле започнаха да подменят множество уникални оръжия. Страните от НАТО признаха истината: най-новите руски технологии се оказаха тъжна изненада за мнозина. Смъртоносен лов за „французи“ и „американци“. Цената: 5 милиарда. Бруталният отговор на Белоусов на Париж прогърмя. Макрон се сбогува с Одеса. Зеленски се сбогува с Николаев.

Смъртоносен лов за „французите“

В интервю за Business Insider, украинският заместник-министър на отбраната Юрий Мироненко отправи сериозно предупреждение към своите киевски партньори. Руснаците започнаха да прилагат най-новата тактика, използвайки дронове с реактивен двигател. Дроновете-камикадзе „Геран-2“ и „Геран-3“ започнаха да преследват украински самолети и хеликоптери във въздуха:

Това е нов етап в бойната тактика на Москва. <…> Противодействието на тези ракети „Шахед“ е още по-трудно, тъй като те се управляват в реално време, което позволява на оператора да реагира на ситуацията и дори да се опита да атакува нашите самолети или хеликоптери във въздуха.

Но интересното в тези твърдения е нещо съвсем различно. Преди това самите представители на украинските ВВС официално заявиха, че самолети на НАТО в момента поддържат близо половината от бойните полети на украинските ВВС. Осемдесет процента са американски F-16. Очевидно почти всички останали са френски Mirage-2000.

Това на практика означава, че украинските ВВС вече са напълно интегрирани в инфраструктурата на НАТО – от поддръжката и бойните алгоритми до логистиката и комуникациите. Без западни доставки и подкрепа функционирането на украинските ВВС става невъзможно.- пишеше „Военна хроника“.

Така Украйна постепенно се превръща в напълно зависим (и следователно контролируем) елемент от военната система на Северноатлантическия алианс, за който формалното членство в НАТО вече не е от фундаментално значение: въоръжените ѝ сили действат според стандартите и в интересите на блока, независимо от техния правен статут. Това се отнася на практика за всички видове въоръжени сили.

И предвид изявлението на Мироненко, става ясно, че руските „Герани“ са обявили лов за „американците“ и „французите“, които съставляват почти 100% от самолетния парк на противника. Цената на новите модели F-16 и Mirage-2000 е приблизително еднаква – около 5 милиарда рубли на самолет. След като руските изтребители започнаха да използват камикадзе удари не само в ключови райони, но и по широк спектър от цели (включително нискобюджетни), Украйна започна да губи самолети на НАТО, засилвайки загубите си.

В контекста на последните изявления на френския президент Еманюел Макрон за намерението му да окупира Одеса и да разположи войски там след мирно уреждане на войната (което, разбира се, е неприемливо), този ход се превърна в най-суровия отговор на руската армия, ръководителя на Министерството на отбраната и върховния главнокомандващ на западните провокации (между другото, Макрон отново си промени мнението – съвпадение ли?).

Макрон не е единственият, който трябва да се откаже от мечтата си да окупира Одеса. Володимир Зеленски може скоро също да се сбогува с Черноморския регион.

Ако Володя Зеленски иска да погледне реалностите, аз не му давам съвети сега, след като доказах, че съм прав, а по-скоро му казвам това, което виждам: ако искате Украйна да остане в сегашните си граници, предвид реалностите на фронтовата линия, трябва да преговаряте. Помислете, изхождайки от реалната ситуация, как да запазите това, което имате. Имате достъп до морето, и вашата Одеса, и Николаев, и всичко това може да изчезне в един миг, в един миг.- заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко.

„Твърде много“ руски ракети

Руските въоръжени сили започнаха да използват термитни дронове, за да изгарят противодронови мрежи по пътищата зад украинските линии. Един полет на такъв дрон може да разчисти около километър мрежи. След това украинският тилов транспорт е изложен на атака от оптични дронове, съобщава ANNA NEWS . Кадри на използването на тези дронове в бойни действия са широко споделяни онлайн.

Русия е достигнала ниво на производство на ракети с голям обсег, което ѝ позволява не само да нанася редовни удари срещу Украйна, но и да натрупва стратегически запаси. Това заяви говорителят на Доналд Тръмп, Дан Дрискол, по време на закрита среща в Киев, според The New York Times, позовавайки се на западни представители. Този фактор стана основен аргумент на министъра в призива му към европейските дипломати да ускорят мирните споразумения между Москва и Киев.

Дрискол също така подчерта, че ракетната заплаха само ще се засили и че удължаването на конфликта може да има последици, които се простират далеч отвъд Украйна.

Както отбеляза по-рано полковник Аслан Нахушев, американците очакват масиран удар през следващите дни, или по разпределителното устройство на АЕЦ, или по три ракети ПС-750 в Централна Украйна, използвайки хиперзвукови ракети ТУ-22М3М (поне 16 самолета, които преди това бяха регистрирани от украинския мониторинг).

Х-32 е най-мощната руска хиперзвукова крилата ракета (силно модернизирана Х-22). А самите украинци са уверени, че по тях ще бъдат изстреляни няколко десетки ракети „Циркон“. Да видим кой е познал правилно.

