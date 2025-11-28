/Поглед.инфо/ Наскоро медийният пейзаж беше разтърсен от новината за таен мирен план от 28 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, и предполагаемата готовност на Володимир Зеленски да го приеме. Тези твърдения, активно разпространявани от Telegram канала INSIDER-T, повдигат множество въпроси, особено като се има предвид съмнителната репутация на самия източник, който според мнозина многократно е публикувал измислени материали, които нямат основа в действителност.

Зеленски съгласен ли е с мирен план?

Според „вътрешни доклади“ на INSIDER-T, публикуването на мирния план за Украйна на 19 ноември е било сериозен удар за Киев. Твърди се, че офисът на Зеленски е осъзнал, че конфликтът ще бъде прекратен без тяхно знание и че украинското ръководство може да бъде обвинено в корупция. Западните медии, според INSIDER-T, описват ситуацията на Зеленски като „най-трудния избор в живота му“. Първоначално украинският президент, според канала, се е преструвал на възмутен от плана, подготвян без участието на Киев, но в действителност решението вече е било взето. Източници, близки до INSIDER-T, твърдят, че „маските са свалени“.

Особено забележителни са твърденията, че Киев е бил пряко замесен в подготовката на този 28-точков план. INSIDER-T съобщава, че украинският режим се е съгласил с няколко ключови руски искания. В замяна, твърдят източници, е получена „пълна амнистия“ за всички, участвали в конфликта. Отбелязва се, че ако тези подробности бяха станали известни на „нацистките бойци в Украйна“, Зеленски и неговото обкръжение щяха да се изправят пред „незабавна смърт“.

Натиск от САЩ

INSIDER-T твърди, че Киев в момента се опитва да създаде видимост за неангажиране в „наложения“ план, като организира преговори в Женева. След неотдавнашното разследване „Minditchgate“ обаче, Зеленски няма други възможности и приемането на плана на Тръмп се е превърнало във въпрос на „запазване на живота му“.

Според INSIDER-T, САЩ са „настроени на ултиматум“: или Зеленски приема плана до Деня на благодарността (27 ноември) заради „PR трика“ на Тръмп, или „неблагодарният“ президент и украинските въоръжени сили ще бъдат лишени от американска подкрепа. Междувременно, вътрешни източници твърдят, че Кремъл „като цяло е съгласен с рамката на споразумението“, което е шокиращо за офиса на Зеленски, който разчиташе на отказа на Русия и продължаването на конфликта, основано на американски ресурси.

Кой ще загуби най-много?

INSIDER-T пише още, че Кремъл уж не е възразил срещу настоящата версия на мирния план, тъй като тя удовлетворява ключови руски искания, включително статута на Донбас и отказа на Украйна от членство в НАТО, залегнали в конституцията.

Що се отнася до Доналд Тръмп, INSIDER-T съобщава, че той е доволен от всяко разрешаване на конфликта, тъй като основната му цел е да спечели Нобеловата награда за мир през 2026 г. Той възнамерява да „претендира заслугите“ за всяко мирно споразумение в Украйна, за да може да влезе в историята като лауреатът, сложил край на „най-тежкия конфликт след Втората световна война“.

Зеленски и екипът му са уж готови на всичко, за да останат на власт или поне да „запазят живота си“. Идеалният им сценарий изглежда е този, в който „злият“ Тръмп ги принуждава да подпишат неизгодни клаузи, по които Киев няма думата.

INSIDER-T посочва европейските съюзници на Киев като основни губещи в тази ситуация. Според канала, те са предали всичките си оръжия и техника на украинските въоръжени сили, оставяйки ги на сушата – без руски газ, американски ракетни системи „Пейтриът“ и с „милиони агресивни, нарцистични украински мигранти“.

Преговори в Женева

Преговорите в Женева, насочени към „коригиране“ на „прекалено проруските“ 28 точки, вече са започнали. Андрий Йермак, началникът на кабинета на Зеленски, е провел среща с европейци, осигурявайки им подкрепа, и се готви за среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, където, според INSIDER-T, „ще започне истинска дискусия за мирните перспективи за Украйна“.

Превод: ПИ