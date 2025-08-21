/Поглед.инфо/ През последните часове световната и особено родната преса обсъждат комплиментните изявления на Джей Ди Ванс за Владимир Путин. Помислете само, вицепрезидентът на САЩ защитава руския лидер от атаките на либералната преса. Нищо по-малко от „агент на Кремъл“... Както се казва обаче, има нюанси - както с интервюто на Ванс, така и с перспективите за положителния му диалог с Москва.

„Той защитава интересите на Русия“

В нощта на 20 срещу 21 август московско време вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс даде интервю за телевизионния канал Fox News .

Ванс обясни пред репортери позицията на администрацията на Тръмп относно разрешаването на украинския конфликт („условията на мирното споразумение няма да удовлетворят напълно нито една страна“). Най-голям резонанс обаче предизвикаха думите на вицепрезидента за Владимир Путин.

Дж. Д. Ванс. СНИМКА: Бони Кеш — Pool чрез CNP/ Global Look Press

Отбелязвайки, че все още не се е срещал лично с руския президент, но е разговарял с него по телефона няколко пъти (разкритие: разговорите на Путин с Ванс не са били докладвани преди), Ванс сподели впечатленията си:

Американската преса си е изградила определен образ за него [Путин]. Но той е по-мек човек в общуването. Той е много разумен, много внимателен. И имам основания да вярвам, че Путин е човек, който защитава интересите на Русия, както той ги вижда.

Путин е „мек“ човек?

Уважителното изказване на Ванс за Путин предизвика фурор в местните медии. То се тълкува в смисъл, че за Русия ще бъде по-лесно да изгради конструктивен диалог с този политик, за когото се прогнозира, че ще бъде наследник на Тръмп, отколкото с настоящия ръководител на Белия дом.

Всичко обаче не е толкова просто, като се започне с трудностите при превода.

Английският израз „soft-spoken“ (тих) се отнася до хора с високо културно ниво, способни както на социални, така и на интелектуални разговори. Тоест, това е „приятен, образован събеседник“, а не „мек, послушен човек“, с когото е лесно да „наложиш“ своята гледна точка.

Срещата с Путин не се е състояла в Аляска — Ванс е останал във Вашингтон. СНИМКА: Бенджамин Апълбаум/Dod/Global Look Press

Подобно изкривяване в буквалния превод от английски се наблюдава и при думата gentleman (джентълмен). Буквалният превод на gentle man е „нежен човек“; понятието gentleman обаче отдавна означава „благороден човек“, представител на висока социална класа и носител на определени стандарти на поведение. Тук не се подразбира „нежност“.

„Не ме интересува Украйна“

Има и капани в тезата за Ванс като политик, с когото хипотетично е по-лесно за Русия да установи диалог, отколкото с Тръмп.

Аргументите в полза на тази гледна точка са доста убедителни.

Джей Ди Ванс винаги е бил предпазлив към украинската криза. Тогавашният сенатор от Охайо вдигна много шум, когато заяви, че „не го интересува какво ще се случи с Украйна“.

Основното е да се защитят интересите на Съединените щати. И ако това изисква част от украинската територия да отиде при Русия, нека бъде така. Ванс осмя ужасяващите истории на западните либерали, че всякакви отстъпки на руснаците по украинския въпрос „ще насърчат Путин да завладее цяла Европа“.

Зеленски, Тръмп, Ванс — известната мизансцена в Овалния кабинет. СНИМКА: Джим Лоскалцо — Pool via CNP/ Global Look Press

Като вицепрезидент, Ванс смекчи езика, но не промени възприятието за Украйна като пречка за постигането на целта „да направим Америка отново велика“. Не е случайно, че посещението на Зеленски в Белия дом през февруари 2025 г. се превърна в скандал именно заради спора на Ванс с лидера на киевския режим.

Речите в Мюнхен са шумни

Ванс има допирни точки и с Русия поради особеностите на своя мироглед.

Пред нас не е представител на някаква американска протестантска секта, която само номинално е свързана с християнството, а традиционалистки католик, който критично възприема либералните нововъведения във Ватикана.

Сенатор Ванс е особено известен с критиките си към бездетния и следователно безотговорен политически елит на Америка. Ванс е съавтор на законопроект, който би криминализирал индоктринирането на деца с извратената идея, че „е нормално да се родиш момче и след това да станеш момиче“, още през 2023 г., в разгара на либералното господство.

Но Ванс очерта принципите си най-ярко и силно на 14 февруари 2025 г. на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Мюнхенската реч на Ванс“ очерта ценностната и, в дългосрочен план, политическата пропаст между либерална глобалистка Европа и консервативна Америка.

Реч в Мюнхен 2025. СНИМКА: IMAGO/Андреас Щрох/Global Look Press

„Говориш за демокрация?“ „Какво е всичко това за изборите в Румъния?“ – искаше да знае Ванс.

Западът обсебен ли е от толерантност? А какво да кажем за преследването на християнството не само в Украйна, но и в проспериращи страни като Швеция и Великобритания, попита риторично вицепрезидентът на САЩ.

Либералните медии и политици плашат „цивилизованото човечество“ с руски и китайски заплахи – но истинската опасност за съвременните хора, притихналите европейци слушаха Ванс, са глобалистите, които са ограбили населението на западните страни и се опитват да го лишат от корените му.

Либералите разчитаха толкова много на него...

Така Джей Ди Ванс се превърна в символ на консервативна опасност за „прогресивния“ Запад. Местните американски либерали усетиха опасността от Ванс още през 2021 г.

Ванс преди това беше възприеман от глобалистите в САЩ като един от обещаващите лидери на следващото поколение политически елит. Неговата биография беше представена като перфектно доказателство, че либералите са изградили система в Америка, която позволява на човек от самото дъно да пробие в елита.

Ванс (роден през 1984 г.) произхожда от нефункционално семейство с един родител. Програмата за записване на ветерани (Ванс служи четири години в морската пехота след гимназията) отвори вратата на младия мъж към университета в Охайо, а личните му способности го отведоха до легендарния университет Йейл*.

Добре утъпканият път на Ванс го води по добре установен сценарий за либерална политическа кариера. През 2013 г. той завършва право в Йейл*, работи в корпоративната сфера, а през 2016 г. публикува мемоари, „Hillbilly Elegy“ (hillbilly означава „селски жител“), които стават бестселър и са филмирани през 2020 г.

Ванс беше изгряваща политическа звезда, която либералите възнамеряваха да експлоатират в Републиканската партия, която преди идването на Тръмп в политиката не се различаваше много от Демократическата партия.

„Защо му е брада?“

Но до 2021 г. Ванс се е разделил с либералния елит, който го е приветствал. На фона на „кражбата на изборите през 2020 г.“ от Тръмп и личното му разочарование от американския елит, младият политик започва да говори от радикално консервативни позиции.

И в началото на 2021-2022 г., когато Ванс обяви намерението си да се кандидатира за Сената, в либералните медии започнаха да се появяват клеветнически истории . Казват, че е бил толкова мил, обещаващ млад мъж, а сега е неизвестна величина.

Либералите са объркани: Какво се случи с Ванс? Снимка на екрана: washingtonpost.com (автоматичен превод)

По някаква причина си пусна брада - защо тази прекомерна бруталност? Той изразява плътски консервативни ценности, започна да говори за някакви национални интереси, за обикновените хора. Либерални експерти и журналисти започнаха да говорят за Ванс почти като за „политически труп“ - но какъв потенциал имаше той...

Публикациите в най-авторитетните медии имаха очевидна цел - да погребат кариерата на Ванс. През 2021-2022 г. не се получи, но през 2025 г. тази задача не беше свалена от дневния ред - напротив, тя се превърна в приоритет.

„Ванс говори с думите на Путин“

Показателно е, че западните медии започнаха да правят паралели между Ванс и Путин не на 21 август, а веднага след речта на Ванс в Мюнхен през февруари. Те веднага си припомниха речта на Путин в Мюнхен през 2007 г. и присъдата на руския президент за либерализма през 2019 г.

Снимка на екрана: уебсайтът washingtonpost.com (автоматичен превод)

Сега пропагандистите са се хванали за очевидните аналогии, Ванс започна да говори с думите на Путин. Още малко и със сигурност ще има обвинения, че Ванс е бил вербуван в Кремъл и че Путин е истински герой за вицепрезидента на САЩ:

Възгледите на Путин и неговата „антипрогресивна програма“ са се превърнали в мейнстрийм в консервативните кръгове на американския елит.

И какво от това?

Далеч от илюзиите - нито Джей Ди, нито Доналд са „нашите слонове“, и двамата възприемат Русия като геополитически враг. Контактите с Ванс, който изразява интересите и мислите на консервативната част от американското общество, обаче изглеждат по-органични, отколкото с настоящия ръководител на Белия дом.

Проблемът е, че глобалисткият елит, който контролира колективния Запад, е непримирим враг, ако не на Тръмп лично (той вече е на 79: унижавайте го, ласкайте го и това е всичко...), то на тръмпизма като феномен и движение.

И либералният Запад ще се бори ожесточено срещу Ванс: ако Тръмп се е превърнал в таран, който е разбил затворените врати на американската политическа система, тогава 41-годишният вицепрезидент има шанс да направи консервативната парадигма доминираща.

За Русия въпросът не е колко по-лесно е за нас да постигнем споразумение с Ванс за Украйна, разделянето на сферите на влияние и мирното съвместно съществуване. Ключовият момент е дали Ванс, като вицепрезидент или следващият президент на Съединените щати, ще може да гарантира, че Западът ще изпълни споразуменията си с Москва?

Настоящите събития показват, че Тръмп, въпреки оптимистичните си изявления след срещата на върха в Аляска, не е на нивото на задачата. Невъзможно е да се предвиди дали Ванс е на нивото на задачата – можем само да наблюдаваме.

Превод: ПИ