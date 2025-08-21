/Поглед.инфо/ Кузман Илиев - икономически и политически анализатор, лидер на партия "България може", в предаване със Зорница Илиева коментира геополитическите събития от последните дни и седмици.

А сега накъде след срещите в Аляска и Белия дом? Ще се получи ли преодоляване на противоречията и стиковане на позициите на „лагера на войната” с „лагера на мира”, както вече ги определиха?

Ще успеят ли лидерите от „ядрото на ЕС” заедно с Великобритания да намерят път за изход не само от войната, но и за стабилизиране на икономиките си с цел заемане на място сред водещите играчи в геополитиката?

Защо Източна Европа бе поставена в качество на наблюдател на събитията от т.н. преговорен процес за Украйна и всъщност при установяване на новите правила в геополитиката, т.н. нов многополюсен свят?

Ще успее ли Тръмп при изпълнение на целите за разрив в отношенията на Русия с Китай или ще търси начин за разделяне сферите за влияние по света между 3-те страни?

