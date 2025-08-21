/Поглед.инфо/ Втора част от интервюто на Зорница Илиева с Кузман Илиев - икономически и политически анализатор, лидер на ПП "България може", в което той коментира политическата обстановка в България, безхаберието и политическата импотентност на властта и на "политическия ни елит", необходимостта българите да излезнат на масов протест на 13 септември за запазване на лева, както и българските власти да постъпят по примера на Сърбия и да си върнат цялото злато. Това е все пак защита и гарантиране до известна степен на суверенитета на страната ни.

Може ли Българи сама?

Какво очаквате като резултат от призивите за масов митинг за запазване на лева на 13 септември? На 10 септември Франция ще проведе своя протестен митинг из цялата страна, а Вие следите като франкофон събитията в Париж.

При плачевното състояние на икономиката у нас, както съобщават редица неправителствени медии, що за бъдеще ще има страната ни в краткосрочен и средносрочен план?

Гневът на редовите българи расте с часове заради натрупващите се проблеми в страната като пожари, водна криза, катастрофи, насилия, действия на съдебната система, недоволство от дейността на местните власти, но има ли изход от такава ситуация?

Нима се чака развитие на процесите в геополитиката след като има „брилятната операция на Тръмп в Аляска и Вашингтон”, за да се вземе т.н. завой с цел политическо оцеляване на партийни лидери?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Dp6RhIsYDqs&t=26s