/Поглед.инфо/ Втора част от интервюто на Зорница Илиева с Кузман Илиев - икономически и политически анализатор, лидер на ПП "България може", в което той коментира политическата обстановка в България, безхаберието и политическата импотентност на властта и на "политическия ни елит", необходимостта българите да излезнат на масов протест на 13 септември за запазване на лева, както и българските власти да постъпят по примера на Сърбия и да си върнат цялото злато. Това е все пак защита и гарантиране до известна степен на суверенитета на страната ни.
-
Може ли Българи сама?
-
Какво очаквате като резултат от призивите за масов митинг за запазване на лева на 13 септември? На 10 септември Франция ще проведе своя протестен митинг из цялата страна, а Вие следите като франкофон събитията в Париж.
-
При плачевното състояние на икономиката у нас, както съобщават редица неправителствени медии, що за бъдеще ще има страната ни в краткосрочен и средносрочен план?
-
Гневът на редовите българи расте с часове заради натрупващите се проблеми в страната като пожари, водна криза, катастрофи, насилия, действия на съдебната система, недоволство от дейността на местните власти, но има ли изход от такава ситуация?
-
Нима се чака развитие на процесите в геополитиката след като има „брилятната операция на Тръмп в Аляска и Вашингтон”, за да се вземе т.н. завой с цел политическо оцеляване на партийни лидери?
/ВИДЕО/
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Dp6RhIsYDqs&t=26s